Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Rasoi per il viso
Tutte le serie
Shaver Series 5000 Rasoio elettrico Wet & Dry
Supporto
S5887/10
Vai al negozio
Registra il prodotto
Registra il prodotto entro 90 giorni dall'acquisto e ottieni l'estensione della garanzia (si applicano termini e condizioni).
Guida rapida
Data Act Document
Tutti (12)
Cosa significano le spie sul mio rasoio Philips Serie 5000?
Cosa significano i simboli sul rasoio Philips?
È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
Come ottenere delle prestazioni ottimali dal rasoio Philips
Come si rimuovono le testine del rasoio Philips?
ShaversSupporto di ricarica
AccessoriesBase di pulizia rapida
Shavers Spazzola di pulizia
Cavo USB
OneBlade& Shaver series 5000Custodia morbida
Shaver series 5000Parte inferiore dell'unità di rasatura
Shaver series 5000Staffa
ShaverRegolabarba da 1-5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Rifinitore per naso
ShaversSupporto di ricarica
ShaversCartuccia di pulizia
Shaver Custodia
ShaversCappuccio protettivo
Adattatore USB a parete HQ87
ShaversSpazzolina pulizia
Il rasoio Philips non si carica
Il rasoio Philips non funziona
Il rasoio Philips emette un rumore intenso
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua
La pelle presenta problemi dopo l'utilizzo del rasoio Philips
È impossibile trovare l'adattatore/caricatore USB per il prodotto Philips
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Trova un centro di assistenza
Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato