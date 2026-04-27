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Garanzia di 2 anni
Grandi vendite
Fino al 40% di sconto
Lame SteelPrecision
Sensore Power Adapt
Testine flessibili 360-D
Rifinitore a scomparsa integrato
Fino a 5 anni di garanzia**
Le lame SteelPrecision effettuano fino a 90.000 movimenti di taglio al minuto, rimuovendo più peli a ogni passata, per una rasatura profonda ed efficace. Le 45 lame ad alte prestazioni sono auto-affilanti e fabbricate in Europa per garantire risultati affidabili rasatura dopo rasatura.
Questo sensore intelligente rileva la densità dei peli 250 volte al secondo e adatta automaticamente la potenza durante la rasatura. Aiuta il rasoio a rispondere in modo efficace alle zone dove i peli sono più spessi o folti, per una rasatura accurata, confortevole e senza sforzo.
Le testine completamente flessibili ruotano a 360° per mantenere un contatto costante con le curve del viso e della testa. Questo assicura una rasatura accurata e più confortevole, anche in zone difficili come il collo e la mascella.
Considera le recensioni dei prodotti
4.2
su 5
308
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
AntonioM71
27/04/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo rasoio, non irrita la pelle ed è silenzioso!!!
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5889/50 Rasoio elettrico Wet & Dry
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5889/50 Rasoio elettrico Wet & Dry
Emelos
26/03/2026
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto +++++++ spero nei ricambi delle lame senza avere problemi
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry
Barbapapà senior
22/03/2026
Italia
Compratore verificato
Radersi...che piacere 😊
Non è il primo rasoio Philips che acquisto . Mi sono sempre trovato bene
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Testato rispetto a Philips serie 3000.
2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.