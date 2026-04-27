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  • Rasatura efficace e delicata sulla pelle
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Shaver Series 5000Rasoio elettrico Wet & Dry

S5887/10

4.2
| (308) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura efficace e delicata sulla pelle
La serie Philips 5000 è progettata per gli uomini che desiderano una rasatura quotidiana efficace e confortevole. Taglia perfettamente anche barbe di 3 giorni e la tecnologia SkinIQ si adatta alla densità dei peli per una rasatura efficace, confortevole e uniforme.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

con tecnologia SkinIQ

Rasatura efficace e delicata sulla pelle

  • Lame SteelPrecision

  • Sensore Power Adapt

  • Testine flessibili 360-D

  • Rifinitore a scomparsa integrato

  • Fino a 5 anni di garanzia**

Taglio profondo ed efficace a ogni passata

Taglio profondo ed efficace a ogni passata

Le lame SteelPrecision effettuano fino a 90.000 movimenti di taglio al minuto, rimuovendo più peli a ogni passata, per una rasatura profonda ed efficace. Le 45 lame ad alte prestazioni sono auto-affilanti e fabbricate in Europa per garantire risultati affidabili rasatura dopo rasatura.

Si adatta alla densità della barba per una rasatura più facile

Si adatta alla densità della barba per una rasatura più facile

Questo sensore intelligente rileva la densità dei peli 250 volte al secondo e adatta automaticamente la potenza durante la rasatura. Aiuta il rasoio a rispondere in modo efficace alle zone dove i peli sono più spessi o folti, per una rasatura accurata, confortevole e senza sforzo.

Segue i contorni del viso per un miglior contatto con la pelle.

Segue i contorni del viso per un miglior contatto con la pelle.

Le testine completamente flessibili ruotano a 360° per mantenere un contatto costante con le curve del viso e della testa. Questo assicura una rasatura accurata e più confortevole, anche in zone difficili come il collo e la mascella.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

308

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

5
4
3
2
1

AntonioM71

27/04/2026

Italia

Compratore verificato

Ottimo rasoio, non irrita la pelle ed è silenzioso!!!

Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5889/50 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Emelos

26/03/2026

Italia

Compratore verificato

ottimo prodotto +++++++ spero nei ricambi delle lame senza avere problemi

Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Barbapapà senior

22/03/2026

Italia

Compratore verificato

Radersi...che piacere 😊

Non è il primo rasoio Philips che acquisto . Mi sono sempre trovato bene

Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Testato rispetto a Philips serie 3000.

  2. 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.