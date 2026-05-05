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  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
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Fuori produzione

OneBladeFace

QP2724/20

4.3
| (4425) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto
Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario strumento ibrido che può radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza. Non hai più bisogno di utilizzare, uno dopo l'altro, tanti accessori diversi. Ti basta OneBlade.
Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza

  • Rade, regola, rifinisce

  • Lama originale

  • Pettine regolabile 5 in 1

Esclusiva tecnologia OneBlade

Esclusiva tecnologia OneBlade

Philips OneBlade è caratterizzato da una tecnologia rivoluzionaria progettata per la cura del viso. Può radere peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione della lama, costituito da un rivestimento scorrevole combinato a punte arrotondate, facilita la rasatura. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 tagli al minuto) ed è quindi efficace anche sui peli più lunghi.

Pettine regolabile 5 in 1

Pettine regolabile 5 in 1

Pettine dall'esclusivo design aperto per rifiniture precise senza rallentare e interrompere la routine, anche su capelli lunghi e spessi.

Rifinitura precisa

Rifinitura precisa

Ottieni lo stile che preferisci con la massima precisione, grazie alla lama a doppia direzione di taglio. Puoi utilizzare OneBlade in una delle due direzioni per avere sempre la miglior visibilità durante la rifinitura. Trova il tuo stile in pochi secondi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

4425

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

05/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

grande prodotto

ottimo rasoio,rasatura morbida ed efficace, da verificare il numero di barbe che puo' supportare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face

Date of Use 2026-04-03

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face

Date of Use 2026-04-03

08/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Veramente eccezionale

Molto pratico e funzionale con un unico prodotto si riesce a radersi e anche A regolare la misura della barba.

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face

03/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Perfetto

Direi quasi perfetto mi trovo veramente bene ottima rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Rispetto al precedente modello QP210

  2. Per la migliore esperienza di rasatura, basata su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.