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QP2824/31
QP2734/23
QP2834/23
QP2834/31
QP4631/65
QP2734/20
QP4530/30
QP2724/20R1
QP2734/20R1
QP2834/20R1
Rade, regola, rifinisce
Lama 360 (x2)
Confezione riciclabile in carta**
Durata della lama fino a 4 mesi*
Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario rifinitore ibrido per la definizione, la rasatura e la creazione di linee pulite con peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi, in grado di tagliare peli di qualsiasi lunghezza.
Compatibile con tutti i prodotti OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo* per mantenere una sensazione di freschezza. Quando l'indicatore di sostituzione (icona di espulsione) viene visualizzato sulla lama, le prestazioni della lama potrebbero non essere più ottimali. È il momento di cambiare la lama per una migliore rasatura.
4.3
su 5
4425
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
tex11
05/05/2026
Italia
Compratore verificato
grande prodotto
ottimo rasoio,rasatura morbida ed efficace, da verificare il numero di barbe che puo' supportare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face
Date of Use 2026-04-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face
Date of Use 2026-04-03
Sargi
08/02/2026
Italia
Compratore verificato
Veramente eccezionale
Molto pratico e funzionale con un unico prodotto si riesce a radersi e anche A regolare la misura della barba.
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face
GIS1974
03/01/2026
Italia
Compratore verificato
Perfetto
Direi quasi perfetto mi trovo veramente bene ottima rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.
Ove è possibile riciclare