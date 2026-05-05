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  • Rade, regola e rifinisce peli di qualsiasi lunghezza senza sforzo
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OneBlade 360 with ConnectivityFace + Body

QP4631/65

4.4
| (649) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Rade, regola e rifinisce peli di qualsiasi lunghezza senza sforzo
Il nuovo OneBlade 360 rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza con maggiore facilità. Radi e rifinisci facilmente anche le zone più difficili da raggiungere con meno* passate. Non avrai più bisogno di utilizzare diversi accessori uno dopo l'altro. Ti basta OneBlade.
Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

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Questo prodotto

OneBlade 360 with Connectivity Face + Body

OneBlade 360 with Connectivity
Face + Body

74,99 €

  • OneBlade

    OneBlade
    Lama di ricambio 360

    28,99 €

74,99 €

74,99 €

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Rade, regola e rifinisce peli di qualsiasi lunghezza senza sforzo

  • Rade, regola, rifinisce

  • Lama 360

  • Pettine regolabile 5 in 1

  • Esperienza connessa e personalizzata

Esclusiva tecnologia OneBlade

Esclusiva tecnologia OneBlade

Philips OneBlade è caratterizzato da una tecnologia rivoluzionaria progettata per la cura del viso. Può radere peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione della lama, costituito da un rivestimento scorrevole combinato a punte arrotondate, facilita la rasatura. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 tagli al minuto) ed è quindi efficace anche sui peli più lunghi.

Innovativa lama 360

Innovativa lama 360

L'innovativa lama a 360° è in grado di flettersi in tutte le direzioni per adattarsi alle curve del viso. Il design consente contatto e controllo costanti della cute. Rifinisci e radi facilmente le zone difficili da raggiungere, con pochi movimenti e un comfort eccezionale.

Pettine regolabile 5 in 1

Pettine regolabile 5 in 1

Pettine dall'esclusivo design aperto per rifiniture precise senza rallentare e interrompere la routine, anche su capelli lunghi e spessi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

649

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

05/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

grande prodotto

ottimo rasoio,rasatura morbida ed efficace, da verificare il numero di barbe che puo' supportare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face

Date of Use 2026-04-03

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face

Date of Use 2026-04-03

08/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Veramente eccezionale

Molto pratico e funzionale con un unico prodotto si riesce a radersi e anche A regolare la misura della barba.

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face

03/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Perfetto

Direi quasi perfetto mi trovo veramente bene ottima rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Rispetto al precedente modello QP210

  2. Per la migliore esperienza di rasatura, basata su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.