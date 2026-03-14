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Questo prodotto
OneBlade
Intimate
34,99 €
OneBlade
1 lama SkinProtect
17,99 €
OneBlade
2 lame SkinProtect
23,19 €
34,99 €
34,99 €
Rasatura intima facile e delicata sulla pelle
1 lama SkinProtect
1 pettine regola altezza
1 guanto esfoliante
Ricaricabile, utilizzabile sia su pelle asciutta che bagnata
La lama SkinProtect offre un ulteriore livello di protezione dalle irritazioni nelle zone sensibili, come ascelle e parti intime.
Grazie alla nostra famosa tecnologia OneBlade, puoi eseguire tranquillamente la tua routine di grooming di ascelle e parti intime senza preoccuparti della lunghezza dei peli. Mentre la lama rade i peli a una velocità di 100 volte al secondo, i bordi arrotondati, il ponte del sistema di protezione e le punte arrotondate proteggono la tua pelle.
Vuoi lasciare un po' di peli? Rifinisci ascelle e parti intime come preferisci agganciando semplicemente il pettine regola altezza da 3 mm.
4.0
su 5
288
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
Faluc
14/03/2026
Italia
Compratore verificato
Tutto ok
Ne possiedo una da barba e sono soddisfatto e anche questo work
Pro
Fa il suo lavoro
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/22 Intimate
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/22 Intimate
PRScustom
27/06/2025
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto, molto effica ma delicato sulle parti intime
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/30 Intimate
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/30 Intimate
Maia CT
22/06/2025
Italia
Ottimo rasoio
Delicato sulla pelle depila perfettamente senza irritare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/30 Intimate
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/30 Intimate
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.