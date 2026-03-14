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  • Rasatura intima facile e delicata sulla pelle
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OneBladeIntimate

QP1924/24

4
| (288) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura intima facile e delicata sulla pelle
La lama SkinProtect offre un ulteriore livello di protezione dalle irritazioni nelle zone sensibili, come ascelle e parti intime.
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Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

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OneBlade Intimate

OneBlade
Intimate

34,99 €

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    1 lama SkinProtect

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    2 lame SkinProtect

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34,99 €

34,99 €

Rasatura, rifinitura e massima protezione della pelle

Rasatura intima facile e delicata sulla pelle

  • Rasatura intima facile e delicata sulla pelle

  • 1 lama SkinProtect

  • 1 pettine regola altezza

  • 1 guanto esfoliante

  • Ricaricabile, utilizzabile sia su pelle asciutta che bagnata

Protegge le zone sensibili

Protegge le zone sensibili

La lama SkinProtect offre un ulteriore livello di protezione dalle irritazioni nelle zone sensibili, come ascelle e parti intime.

Rasatura e rifinitura bidirezionali, 100% impermeabile, ricarica tramite USB-A.

Rasatura e rifinitura bidirezionali, 100% impermeabile, ricarica tramite USB-A.

Grazie alla nostra famosa tecnologia OneBlade, puoi eseguire tranquillamente la tua routine di grooming di ascelle e parti intime senza preoccuparti della lunghezza dei peli. Mentre la lama rade i peli a una velocità di 100 volte al secondo, i bordi arrotondati, il ponte del sistema di protezione e le punte arrotondate proteggono la tua pelle.

Pettine da 3 mm agganciabile per rifinire facilmente i peli

Pettine da 3 mm agganciabile per rifinire facilmente i peli

Vuoi lasciare un po' di peli? Rifinisci ascelle e parti intime come preferisci agganciando semplicemente il pettine regola altezza da 3 mm.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

288

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

14/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Tutto ok

Ne possiedo una da barba e sono soddisfatto e anche questo work

Pro

Fa il suo lavoro

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/22 Intimate

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/22 Intimate

27/06/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto, molto effica ma delicato sulle parti intime

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/30 Intimate

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/30 Intimate

22/06/2025

Italia

Italia

Ottimo rasoio

Delicato sulla pelle depila perfettamente senza irritare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/30 Intimate

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP1924/30 Intimate

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.