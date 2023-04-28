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  • Rasatura intima facile e delicata sulla pelle
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OneBlade2 lame SkinProtect

QP229/50

4
| (183) Recensioni | 81% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura intima facile e delicata sulla pelle
L'innovativa lama SkinProtect è progettata per offrire un ulteriore livello di protezione da graffi, tagli e foruncoli da rasatura per le aree sensibili come ascelle e zone intime.
Vedi tutti i vantaggi
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Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

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Questo prodotto

OneBlade 2 lame SkinProtect

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2 lame SkinProtect

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Intimo ricondizionato

QP1924/30R1

Rasatura, rifinitura e massima protezione della pelle

Rasatura intima facile e delicata sulla pelle

  • Rasatura intima facile e delicata sulla pelle

  • 2 lame di ricambio

  • Adatto a tutte le impugnature OneBlade

  • Durata della lama fino a 4 mesi*

Protegge le zone sensibili

Protegge le zone sensibili

La lama SkinProtect offre un ulteriore livello di protezione dalle irritazioni nelle zone sensibili, come ascelle e parti intime.

Rasatura semplice in entrambe le direzioni

Rasatura semplice in entrambe le direzioni

La lama a doppia direzione di taglio ti consente di radere in entrambe le direzioni per raggiungere facilmente i punti più difficili, per una rasatura dalle linee pulite o per un tocco di stile esattamente dove desideri.

Durata delle lame fino a 4 mesi*

Durata delle lame fino a 4 mesi*

Le resistenti lame in acciaio inossidabile sono progettate per prestazioni di lunga durata. Per risultati ottimali, sarà sufficiente sostituire ciascuna lama ogni 4 mesi*. La sostituzione è facile e veloce.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

183

Recensioni

81%

di utenti consiglia questo prodotto

28/04/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è perfetto x una rasatura veloce e pul

Uso questo prodotto ormai da un bel pò di tempo, ne sono soddisfatto a pieno lo suggerisco a tutti, difatti ho regalato anche a mio nipote un rasoio OneBlade

Pro

Perfetto

Contro

Non ho niente di cui lamentarmi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

05/01/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Una funzione eccezionale

Ho scelto questa valutazione perché è un prodotto soffice e snello e non è irritante alla pelle

Pro

10

Contro

0

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

04/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Sensazionali in tutto

Lame onblade senza alcun dubbio le migliori del mercato. Prodotto eccellente di ottima qualità. Sito fatto molto bene e servizio clienti impeccabile. 5 stelle meritate...

Pro

Fluidità nella rasatura, precisione e durata delle lame

Contro

Un po troppo Care

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.