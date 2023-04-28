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Questo prodotto
OneBlade
2 lame SkinProtect
23,19 €
OneBlade
1 lama SkinProtect
17,99 €
23,19 €
23,19 €
Rasatura intima facile e delicata sulla pelle
2 lame di ricambio
Adatto a tutte le impugnature OneBlade
Durata della lama fino a 4 mesi*
La lama SkinProtect offre un ulteriore livello di protezione dalle irritazioni nelle zone sensibili, come ascelle e parti intime.
La lama a doppia direzione di taglio ti consente di radere in entrambe le direzioni per raggiungere facilmente i punti più difficili, per una rasatura dalle linee pulite o per un tocco di stile esattamente dove desideri.
Le resistenti lame in acciaio inossidabile sono progettate per prestazioni di lunga durata. Per risultati ottimali, sarà sufficiente sostituire ciascuna lama ogni 4 mesi*. La sostituzione è facile e veloce.
4.0
su 5
183
Recensioni
81%
di utenti consiglia questo prodotto
Secian
28/04/2023
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è perfetto x una rasatura veloce e pul
Uso questo prodotto ormai da un bel pò di tempo, ne sono soddisfatto a pieno lo suggerisco a tutti, difatti ho regalato anche a mio nipote un rasoio OneBlade
Pro
Perfetto
Contro
Non ho niente di cui lamentarmi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Aguila56
05/01/2022
Italia
Compratore verificato
Una funzione eccezionale
Ho scelto questa valutazione perché è un prodotto soffice e snello e non è irritante alla pelle
Pro
10
Contro
0
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Katernicchia
04/12/2021
Italia
Compratore verificato
Sensazionali in tutto
Lame onblade senza alcun dubbio le migliori del mercato. Prodotto eccellente di ottima qualità. Sito fatto molto bene e servizio clienti impeccabile. 5 stelle meritate...
Pro
Fluidità nella rasatura, precisione e durata delle lame
Contro
Un po troppo Care
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.