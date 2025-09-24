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Styling
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Multigroom series 9000 13-in-1, barba, capelli e corpo
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MG9720/90
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Perché all'interno di regolabarba/regolacapelli/Multigroom è presente del grasso bianco?
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OneBlade 360, OneBlade Pro Pettine regolabile per barba: 1-5 mm
OneBlade& Shaver series 5000Custodia morbida
Pettine regolabarba: 2 mm
Lame
MultigroomPettine regolabarba: 1 mm
Multigroom Pettine per capelli da 12 mm
MultigroomPettine regolabile
MultigroomPettine per capelli da 9 mm
MultigroomPettine da 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomRifinitore per naso e orecchie
OneBladePettine regolabarba: 1 mm
OneBladePettine regolabarba: 2 mm
OneBladePettine regolabarba: 3 mm
OneBladePettine regolabarba 5 mm
OneBlade Pettine per il corpo: 3 mm
OneBladeProtezione della pelle
Adattatore USB a parete HQ87
ShaversSpazzolina pulizia
Il mio nuovo rifinitore o rasoio Philips non si accende
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