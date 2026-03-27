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  • Styling perfetto per barba, capelli e corpo
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Multigroom series 900013-in-1, barba, capelli e corpo

MG9720/90

4.4
| (466) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto
Styling perfetto per barba, capelli e corpo
Perfeziona il tuo stile con il set di rifinitura Prestige Edition, che abbina il nostro Multigroom a 13 accessori di qualità, tra cui lame in metallo autoaffilanti e OneBlade Face+Body, per rifinire, regolare e radere la barba di qualsiasi lunghezza e ottenere uno styling perfetto
Vedi tutti i vantaggi

Prestige Edition: set di rifinitura premium 13 in 1

Styling perfetto per barba, capelli e corpo

  • 13 accessori

  • Lame in metallo autoaffilanti

  • Fino a 180 minuti di autonomia

  • Utilizzabile sotto la doccia

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Le lame autoaffilanti in acciaio di questo rifinitore per viso e corpo sono rinforzate con ferro e temprate per la massima resistenza. In questo modo le lame rimangono affilate come il primo giorno, non arrugginiscono e non è necessario lubrificarle.

Esclusiva tecnologia OneBlade

Esclusiva tecnologia OneBlade

Progettato per lo styling del viso e per la cura del corpo, Philips OneBlade rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza. Offre una rasatura semplice e confortevole grazie al rivestimento scorrevole e alle punte arrotondate. Inoltre, grazie alla lama che esegue 200 tagli al secondo, è efficace anche sui peli più lunghi.

13 pezzi per rifinire barba e capelli

13 pezzi per rifinire barba e capelli

Il rifinitore all-in-one Philips Multigroom è dotato di 13 accessori per una soluzione completa per la cura del corpo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

466

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

27/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto soddisfacente

Sono soddisfatto del prodotto, che risulta funzionale e completo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Rifinitore 15 in1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Rifinitore 15 in1

20/04/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Molto efficiente, silenzioso e preciso, con molti accessori, non sempre di facilissima comprensione.

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000

18/07/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Semplicemente perfetto

Tutto alla grande Ho tutto l occorrente x barba capelli e corpo....

Contro

Pettini in plastica che spero tengano

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 9000 MG9710/90 12 in 1, Barba, capelli e corpo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 9000 MG9710/90 12 in 1, Barba, capelli e corpo

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Esclusioni di responsabilità

  1. Ogni lama dura fino a 4 mesi - Per un'eccellente esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.