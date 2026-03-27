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Garanzia di 2 anni
13 accessori
Lame in metallo autoaffilanti
Fino a 180 minuti di autonomia
Utilizzabile sotto la doccia
Le lame autoaffilanti in acciaio di questo rifinitore per viso e corpo sono rinforzate con ferro e temprate per la massima resistenza. In questo modo le lame rimangono affilate come il primo giorno, non arrugginiscono e non è necessario lubrificarle.
Progettato per lo styling del viso e per la cura del corpo, Philips OneBlade rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza. Offre una rasatura semplice e confortevole grazie al rivestimento scorrevole e alle punte arrotondate. Inoltre, grazie alla lama che esegue 200 tagli al secondo, è efficace anche sui peli più lunghi.
Il rifinitore all-in-one Philips Multigroom è dotato di 13 accessori per una soluzione completa per la cura del corpo.
4.4
su 5
466
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
Mauriizo_F1
27/03/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto soddisfacente
Sono soddisfatto del prodotto, che risulta funzionale e completo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Rifinitore 15 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Rifinitore 15 in1
Gufone
20/04/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Molto efficiente, silenzioso e preciso, con molti accessori, non sempre di facilissima comprensione.
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000
Paul1970
18/07/2024
Italia
Compratore verificato
Semplicemente perfetto
Tutto alla grande Ho tutto l occorrente x barba capelli e corpo....
Contro
Pettini in plastica che spero tengano
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 9000 MG9710/90 12 in 1, Barba, capelli e corpo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 9000 MG9710/90 12 in 1, Barba, capelli e corpo
Ogni lama dura fino a 4 mesi - Per un'eccellente esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.