Ho avuto modo di provare questo All-in-One e devo dire che ne sono rimasto particolarmente sbalordito. Partiamo dal One Blade presente in confezione, non avevo mai avuto l'opportunità di provarlo e devo dire che ne sono rimasto veramente colpito, lo sto usando praticamente tutti i giorni per fare delle piccole rifiniture o per accorciare la barba sul collo, mi evita di dover usare la lametta e fornisce comunque una rasatura a zero più che soddisfacente, lo utilizzo inoltre per rifinire i baffi e la barba sulle guance, segue perfettamente le linee del viso e il peso lo rendo molto maneggevole e pratico. La carica della batteria mi ha stupito. Passiamo al rifinitore: L'ho utilizzato senza testine per rifinire la linea della barba sotto il mento ed è molto preciso, trovo che la sua forma sia un punto di forza, si riesce a maneggiarlo con facilità. Dopo un primo momento in cui ho dovuto abituarmi alle misure delle testine (quello che avevo precedentemente non aveva gli stessi parametri di regolazione) ho notato che la possibilità di regolare anche sensibilmente la testina fornisce una rasatura molto più omogenea partendo da taglio più corto nella zona delle basette per arrivare a tagli più lunghi sotto al mento. Gli inserti si inseriscono e si tolgono con estrema facilità e nella confezione è presente un comodo astuccio dove porterle riporre dopo averle lavate. Ho utilizzato in questo periodo anche i pettini per il corpo, sorprendente la facilità di taglio anche a zero, non ha provocato irritazioni e ho avuto una rasatura ben fatta, anche nelle parti più sensibili consente di poter passare senza paura di tagli o irritazioni. Il fatto di poter sciaquare poi il tutto sotto l'acqua è un plus non di poco conto. Ci si rende conto già dai primi utilizzi quanto questo trimmer consenta una rasatura total body ottimizzando i tempi ed avendo dei risultati sorprendenti. Nel complesso devo dire che sono estremamente soddisfato. Non ho provato ma da quanto ho letto nel manuale di istruzioni non è possibile radersi tenendo il trimmer collegato alla corrente, potrebbe essere un plus nel caso in cui ci si dimentichi di caricarlo