installazione plug-and-play

Con le lampade LED Philips Ultinon Access, l'installazione è così rapida e semplice che il retrofit diventa un gioco da ragazzi! Non sono necessari controlli di compatibilità o anelli adattatori: le lampade LED Philips Ultinon Access hanno un corpo ultracompatto e una base integrata compatibile con IEC 60061. Il design a montaggio diretto presenta lo stesso ingombro delle lampade alogene, consentendo un'installazione semplice in spazi ristretti. Si adattano facilmente ai veicoli dotati di lampade tipo PS24W e PSX24W e garantiscono un'ampia compatibilità con la maggior parte dei modelli di veicoli*.