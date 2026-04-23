Ho utilizzato lo spazzolino DiamondClean Smart per circa un mese e mi sono trovato molto bene. Per sfruttare al meglio tutte le funzionalità di questo spazzolino è opportuno installare una apposita applicazione sul cellulare che collegandosi allo spazzolino tiene traccia dei lavaggi e della vita residua della testina. Sia la configurazione iniziale è molto facile così come è facile l’utilizzo dello spazzolino. Ho trovato molto comoda la custodia da viaggio in dotazione che ha il caricatore incorporato che quindi consente la ricarica dello spazzolino anche quando non si è a casa. Comodo anche il bicchiere che viene fornito in dotazione e che consente la ricarica wireless semplicemente riponendovi lo spazzolino. Lo spazzolino dispone di 4 modalità di funzionamento: Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+ ma io ho utilizzato quasi sempre quest’ultima che consente una pulizia molto accurata dei denti. Un’altra funzionalità che ho trovato molto comoda è il led blu che segnala quando si applica troppa pressione. L’unico neo se vogliamo è il prezzo che non è certo basso. Si tratta però di un prodotto molto tecnologico, rivolto a quella fascia di utenti “smart” disposti ad investire qualche euro in più nella salute dei propri denti.