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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Spazzolino ricaricabile

HX9917/88

HX992W

4.7
| (26) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Bianco
Bianco
Grigio
Grigio
Nero
Nero
Cura completa per la tua salute orale
DiamondClean Smart 9400 è il nostro miglior spazzolino per un'igiene orale completa. La testina ad alte prestazioni ti permette di dedicarti a tutti gli aspetti della tua igiene orale, mentre la tecnologia Smart Sensor ti consente di ricevere feedback e coaching personalizzati.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Rimuove delicatamente fino a 20 volte più placca*

Cura completa per la tua salute orale

  • Rimozione della placca fino a 20 volte superiore*

  • Gengive fino a 15 volte più sane**

  • Sensore di pressione visivo

  • 4 modalità e 3 intensità

20 volte più efficace sulla placca*, delicato sulle gengive

20 volte più efficace sulla placca*, delicato sulle gengive

Ognuno di noi pulisce i denti in modo diverso, dunque abbiamo progettato questa testina con setole multi-angolate per garantire una rimozione della placca costante, indipendentemente dalla propria tecnica. La testina A3 All-in-One garantisce una pulizia ottimale, rimuove fino a 20 volte più placca, permette di ottenere gengive fino a 15 volte più sane in appena due settimane e assicura fino al 100% di rimozione delle macchie in più rispetto a uno spazzolino manuale.

L'azione fluidodinamica Sonicare

L'azione fluidodinamica Sonicare

Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Aiuta a proteggere le gengive con il nostro sensore di pressione

Aiuta a proteggere le gengive con il nostro sensore di pressione

Questo spazzolino elettrico Sonicare è dotato di un anello luminoso alla base che ti avvisa se stai esercitando una pressione eccessiva. Ti basta allentare la pressione quando si accende per aiutare a proteggere le gengive.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

26

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

23/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Pulizia sicura e rispetto delle gengive

Avendo provato sia il top di Braun sia il top Philips devo dire che quest'ultimo da una sensazione migliore di pulizia e di rispetto delle gengive

Pro

Rispetto delle gengive e pulizia profonda

Contro

Testine costose

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Spazzolino ricaricabile

Date of Use 2026-02-05

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Spazzolino ricaricabile

Date of Use 2026-02-05

11/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Bocca piu sana in generale

A fronte del costo inizialmente ho avuto dei dubbi, ma una volta provato sono piu che soddisfatto. Ho sempre sofferto di formazione rapida di tartaro e gengiviti. Da quando ho questo prodotto (circa 2 mesi) i miei denti sono piu sani, meno tartaro e conseguente placca. Gengive in salute. Consiglio caldamente!

Pro

Livelli di pulizia superiore e sbiancamento dentale

Contro

Se la batteria è scarica richiede tempo ma basta gestire i livelli con app o guardando il led di riferimento

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Spazzolino ricaricabile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Spazzolino ricaricabile

04/09/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Dentista a casa tua? Con Diamond Clean non più

Mai avuto denti così puliti, senza nemmeno fare trattamenti particolari! Sono maniaca dell'igiene dentale, e non posso che essere soddisfatta con questo spazzolino

Pro

Efficienza nel lavaggio

Contro

Prezzi elevati

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Spazzolino ricaricabile

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. rispetto a uno spazzolino manuale.

  2. in 6 settimane rispetto a uno spazzolino manuale.

  3. in meno di 2 giorni rispetto a uno spazzolino manuale.