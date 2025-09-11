Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Spazzolini elettrici
Tutte le serie
Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Spazzolino ricaricabile
Supporto
HX9917/88
HX992W
Disponibile in
Vai al negozio
Registra il prodotto
Registra il prodotto entro 90 giorni dall'acquisto e ottieni l'estensione della garanzia (si applicano termini e condizioni).
Data Act Document
Dichiarazione di conformità UK - English (US)
Tutti (20)
Come registrare lo spazzolino Sonicare
Quali sono le modalità di pulizia dello spazzolino Sonicare?
Come funzionano gli avvisi del sensore di pressione dello spazzolino Sonicare?
È possibile usare lo spazzolino Sonicare sotto la doccia?
Come posso ricaricare il mio spazzolino Sonicare?
Philips SonicareStazione di ricarica
Philips SonicareCustodia da viaggio per la ricarica
Philips SonicareBicchiere di ricarica
G3 Premium Gum Care4x Testine bianche per spazzolino sonico
Lo spazzolino Sonicare non vibra
La vibrazione dello spazzolino Sonicare è meno intensa
La vibrazione dello spazzolino Sonicare è troppo forte
Lo spazzolino Sonicare non si carica
Lo spazzolino Sonicare si spegne da solo
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Trova un centro di assistenza
Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti