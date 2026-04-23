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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Rimozione della placca fino a 20 volte superiore*
Gengive fino a 15 volte più sane**
Sensore di pressione visivo
4 modalità e 3 intensità
Ognuno di noi pulisce i denti in modo diverso, dunque abbiamo progettato questa testina con setole multi-angolate per garantire una rimozione della placca costante, indipendentemente dalla propria tecnica. La testina A3 All-in-One garantisce una pulizia ottimale, rimuove fino a 20 volte più placca, permette di ottenere gengive fino a 15 volte più sane in appena due settimane e assicura fino al 100% di rimozione delle macchie in più rispetto a uno spazzolino manuale.
Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Questo spazzolino elettrico Sonicare è dotato di un anello luminoso alla base che ti avvisa se stai esercitando una pressione eccessiva. Ti basta allentare la pressione quando si accende per aiutare a proteggere le gengive.
4.4
su 5
433
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Mb1410
23/04/2026
Italia
Compratore verificato
Pulizia sicura e rispetto delle gengive
Avendo provato sia il top di Braun sia il top Philips devo dire che quest'ultimo da una sensazione migliore di pulizia e di rispetto delle gengive
Pro
Rispetto delle gengive e pulizia profonda
Contro
Testine costose
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Spazzolino ricaricabile
Date of Use 2026-02-05
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Spazzolino ricaricabile
Date of Use 2026-02-05
Torchi
11/04/2026
Italia
Compratore verificato
Bocca piu sana in generale
A fronte del costo inizialmente ho avuto dei dubbi, ma una volta provato sono piu che soddisfatto. Ho sempre sofferto di formazione rapida di tartaro e gengiviti. Da quando ho questo prodotto (circa 2 mesi) i miei denti sono piu sani, meno tartaro e conseguente placca. Gengive in salute. Consiglio caldamente!
Pro
Livelli di pulizia superiore e sbiancamento dentale
Contro
Se la batteria è scarica richiede tempo ma basta gestire i livelli con app o guardando il led di riferimento
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Spazzolino ricaricabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Spazzolino ricaricabile
Giuli_997
04/09/2024
Italia
Compratore verificato
Dentista a casa tua? Con Diamond Clean non più
Mai avuto denti così puliti, senza nemmeno fare trattamenti particolari! Sono maniaca dell'igiene dentale, e non posso che essere soddisfatta con questo spazzolino
Pro
Efficienza nel lavaggio
Contro
Prezzi elevati
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Spazzolino ricaricabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Spazzolino ricaricabile
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
rispetto a uno spazzolino manuale.
in 6 settimane rispetto a uno spazzolino manuale.
in meno di 2 giorni rispetto a uno spazzolino manuale.