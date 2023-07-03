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Garanzia di 2 anni
HX680A
HX6807/35
HX960V
HX9611/19
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX684B
HX6850/57
HX991W
HX9913/17
HX993W
HX9944/13
Rimuove fino a 10 volte più placca
Denti fino al 100% più bianchi
Setole medie
Compatibile con tutti gli spazzolini Sonicare ad eccezione di Philips One e Kids
E grazie al suo design flessibile, rimuove fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere* per una pulizia davvero profonda lungo il bordo gengivale e tra un dente e l'altro.
Otterrai ogni volta una pulizia personalizzata grazie alla nostra tecnologia Adaptive. I morbidi bordi in gomma si piegano per consentire a Premium Plaque Defence di adattarsi alla forma di denti e gengive, assorbendo l'eventuale pressione in eccesso e migliorando la nostra potenza sonica di pulizia. Le setole si adattano alla forma dei denti e delle gengive garantendo una superficie di contatto quattro volte superiore rispetto a una normale testina**, per una pulizia ancora più profonda anche nelle zone più difficili da raggiungere.
Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™*. La testina Premium Plaque Defence C3 si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™****, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per una pulizia eccezionale. Devi solo iniziare a spazzolare.
4.7
su 5
19
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Elena955
03/07/2023
Italia
Parte della promozione
Testine durevoli
Ho trovato le testine di un buon materiali e resistenti. Puliscono in profondità e si incastrano bene nei denti. Sono delicate e non aggressive sui denti. Consiglio il prodotto a chi ha denti sensibili.
Pro
Durevolezza - Delicatezza
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per C3 Premium Plaque Defence HX9044/17 4x Testine bianche per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per C3 Premium Plaque Defence HX9044/17 4x Testine bianche per spazzolino sonico
Barbarabrs
23/06/2023
Italia
Parte della promozione
Un ottimo prodotto!
Apprezzo nelle testine Sonicare C3 Premium Plaque Defence la capacità di eliminare la placca, di rendere i denti visibilmente più puliti!
Pro
Validità
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per C3 Premium Plaque Defence HX9044/17 4x Testine bianche per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per C3 Premium Plaque Defence HX9044/17 4x Testine bianche per spazzolino sonico
Testereasy
21/06/2023
Italia
Parte della promozione
Il top per la pulizia dei denti
Le testine Premium Plaque Defence C3 sono veramente il top in assoluto per la perfetta pulizia dei denti. Sono molto più efficaci rispetto ad uno spazzolino manuale nella rimozione della placca e nel contempo sono delicate sulle gengive. Dopo aver spazzolato i denti con questa testina, si percepisce una sensazione di denti completamente puliti. Le dimensioni della testina e la conformazione delle sue setole garantiscono una eccezionale superficie di contatto e permettono di raggiungere anche i punti più difficili. Da quando utilizzo questa testina la mia salute orale è migliorata notevolmente. Sorriso più bianco e nessun problema di sanguinamento delle gengive. Certamente il costo di acquisto è notevolmente superiore rispetto ad uno spazzolino manuale, ma considerando tutti i vantaggi sopra elencati direi che sono soldi spesi bene. Prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, super consigliato.
Pro
Ottimo rapporto qualità/prezzo
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per C3 Premium Plaque Defence HX9044/17 4x Testine bianche per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per C3 Premium Plaque Defence HX9044/17 4x Testine bianche per spazzolino sonico
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
rispetto a una testina DiamondClean
L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™