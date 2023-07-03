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Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence2x Testine bianche per spazzolino sonico

HX9042/17

4.7
| (19) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Bianco
Bianco
Nero
Nero
Rimozione fino a 10 volte di placca in più*
Ottieni un sorriso unico come te. La nostra testina Premium Plaque Defence C3 si adatta ai denti e al bordo delle gengive grazie ai bordi morbidi e flessibili che garantiscono una superficie di contatto 4 volte più ampia rispetto a una normale testina**, per una pulizia piacevole e profonda.
Vedi tutti i vantaggi
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DiamondClean Smart
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Sostituire ogni 3 mesi per risultati ottimali

Rimozione fino a 10 volte di placca in più*

  • Rimuove fino a 10 volte più placca

  • Denti fino al 100% più bianchi

  • Setole medie

  • Compatibile con tutti gli spazzolini Sonicare ad eccezione di Philips One e Kids

Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino manuale

Rimozione della placca fino a 10 volte più efficace rispetto ad uno spazzolino manuale

E grazie al suo design flessibile, rimuove fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere* per una pulizia davvero profonda lungo il bordo gengivale e tra un dente e l'altro.

Superficie di contatto fino a 4 volte più ampia** per una pulizia profonda senza sforzo

Superficie di contatto fino a 4 volte più ampia** per una pulizia profonda senza sforzo

Otterrai ogni volta una pulizia personalizzata grazie alla nostra tecnologia Adaptive. I morbidi bordi in gomma si piegano per consentire a Premium Plaque Defence di adattarsi alla forma di denti e gengive, assorbendo l'eventuale pressione in eccesso e migliorando la nostra potenza sonica di pulizia. Le setole si adattano alla forma dei denti e delle gengive garantendo una superficie di contatto quattro volte superiore rispetto a una normale testina**, per una pulizia ancora più profonda anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali***

Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali***

Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™*. La testina Premium Plaque Defence C3 si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™****, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per una pulizia eccezionale. Devi solo iniziare a spazzolare.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.7

su 5

19

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

03/07/2023

Italia

Italia

Testine durevoli

Ho trovato le testine di un buon materiali e resistenti. Puliscono in profondità e si incastrano bene nei denti. Sono delicate e non aggressive sui denti. Consiglio il prodotto a chi ha denti sensibili.

Pro

Durevolezza - Delicatezza

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per C3 Premium Plaque Defence HX9044/17 4x Testine bianche per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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23/06/2023

Italia

Italia

Un ottimo prodotto!

Apprezzo nelle testine Sonicare C3 Premium Plaque Defence la capacità di eliminare la placca, di rendere i denti visibilmente più puliti!

Pro

Validità

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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21/06/2023

Italia

Italia

Il top per la pulizia dei denti

Le testine Premium Plaque Defence C3 sono veramente il top in assoluto per la perfetta pulizia dei denti. Sono molto più efficaci rispetto ad uno spazzolino manuale nella rimozione della placca e nel contempo sono delicate sulle gengive. Dopo aver spazzolato i denti con questa testina, si percepisce una sensazione di denti completamente puliti. Le dimensioni della testina e la conformazione delle sue setole garantiscono una eccezionale superficie di contatto e permettono di raggiungere anche i punti più difficili. Da quando utilizzo questa testina la mia salute orale è migliorata notevolmente. Sorriso più bianco e nessun problema di sanguinamento delle gengive. Certamente il costo di acquisto è notevolmente superiore rispetto ad uno spazzolino manuale, ma considerando tutti i vantaggi sopra elencati direi che sono soldi spesi bene. Prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, super consigliato.

Pro

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

  2. rispetto a una testina DiamondClean

  3. L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™