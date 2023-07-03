Le testine Premium Plaque Defence C3 sono veramente il top in assoluto per la perfetta pulizia dei denti. Sono molto più efficaci rispetto ad uno spazzolino manuale nella rimozione della placca e nel contempo sono delicate sulle gengive. Dopo aver spazzolato i denti con questa testina, si percepisce una sensazione di denti completamente puliti. Le dimensioni della testina e la conformazione delle sue setole garantiscono una eccezionale superficie di contatto e permettono di raggiungere anche i punti più difficili. Da quando utilizzo questa testina la mia salute orale è migliorata notevolmente. Sorriso più bianco e nessun problema di sanguinamento delle gengive. Certamente il costo di acquisto è notevolmente superiore rispetto ad uno spazzolino manuale, ma considerando tutti i vantaggi sopra elencati direi che sono soldi spesi bene. Prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, super consigliato.