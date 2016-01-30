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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
3 modalità
2 testine
La testina ProResults compie un movimento più ampio e le sue setole sono profilate per una migliore copertura di tutti i denti.
3 modalità flessibili e 2 programmi personalizzati di pulizia.
Un minuto in modalità Pulito per una pulizia veloce.
4.4
su 5
26
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Mimimi
30/01/2016
Italia
Pratico e facile da usare
Una bella innovazione ,pratico e facile da usare,ottime prestazioni per prestazioni eccellenti
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico
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lupone52
08/07/2014
Italia
eccellente
ottimo prodotto risponde perfettamente alle attese
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
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legnoso
02/09/2013
Italia
Professionale
Con questo spazzolino è un piacere lavarsi i denti,sembra di aver fatto la pulizia dal dentista,è silenzioso, delicato e preciso nel movimento,ottimo il timer x regolare la durata e molto duratura la carica. In famiglia ne siamo molto soddisfatti,consiglierei senz'altro l'acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.