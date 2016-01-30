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Fuori produzione

Philips Sonicare FlexCareSpazzolino elettrico sonico

HX6942/04

4.4
| (26) Recensioni | 96% di utenti consiglia questo prodotto
Un nuovo concetto di pulizia
Una tecnologia innovativa per risultati migliori. Finalmente un prodotto che garantisce una migliore igiene orale. È il nuovo Philips Sonicare FlexCare, personalizzato secondo le tue esigenze.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

con le funzionalità di FlexCare

Un nuovo concetto di pulizia

  • 3 modalità

  • 2 testine

Ideato per un miglior comfort di utilizzo

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La testina ProResults compie un movimento più ampio e le sue setole sono profilate per una migliore copertura di tutti i denti.

3 modalità flessibili e 2 programmi personalizzati di pulizia

3 modalità flessibili e 2 programmi personalizzati di pulizia

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Go Care: pulizia veloce da 1 minuto

Un minuto in modalità Pulito per una pulizia veloce.

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4.4

su 5

26

Recensioni

96%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

30/01/2016

Italia

Italia

Pratico e facile da usare

Una bella innovazione ,pratico e facile da usare,ottime prestazioni per prestazioni eccellenti

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico

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08/07/2014

Italia

Italia

eccellente

ottimo prodotto risponde perfettamente alle attese

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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02/09/2013

Italia

Italia

Professionale

Con questo spazzolino è un piacere lavarsi i denti,sembra di aver fatto la pulizia dal dentista,è silenzioso, delicato e preciso nel movimento,ottimo il timer x regolare la durata e molto duratura la carica. In famiglia ne siamo molto soddisfatti,consiglierei senz'altro l'acquisto.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 