Utilizzo da 1 anno lo spazzolino Sonico Philips(avevo già un altro spazzolino elettrico, che avevo abbandonato perché faceva delle vibrazioni molto fastidiose per me soprattutto la mattina). Trovo il movimento sonico molto efficiente e molto performante. La forma della testina piccola e appuntita aiuta a pulire meglio le zone piu difficili. Le setole sono di ottima qualità e la batteria dura tanto (utilissima per chi viaggia) Viene fornito con una scatola molto elegante ma soprattutto sicura ed igenica La mia valutazione non è valida da professionista nel campo odontoiatrico, ma da semplice consumatore