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Philips Sonicare FlexCareSpazzolino sonico ricaricabile

HX6932/10

4.3
| (20) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Pulizia avanzata
Una tecnologia innovativa per risultati migliori. Finalmente un prodotto che consente una migliore igiene orale. È il nuovo spazzolino elettrico Philips Sonicare FlexCare, personalizzato secondo le tue esigenze.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Spazzolino per la pulizia delicata di denti e gengive

Pulizia avanzata

  • 3 modalità

  • 2 testine

  • Igienizzatore UV per testine

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.

Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane

Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane

Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare garantisce una pulizia ottimale fra i denti e lungo il bordo gengivale per gengive più sane in sole due settimane.

Timer da 2 minuti per rispettare la durata di pulizia consigliata

Timer da 2 minuti per rispettare la durata di pulizia consigliata

Il timer da 2 minuti di questo spazzolino elettrico Philips Sonicare assicura il tempo di pulizia consigliato dagli esperti di salute dentale

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

20

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

23/05/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Spazzolino sonicare

Ho acquistato il nuovo spazzolino Sonicare. E' il miglior spazzolino elettrico sul mercato, vale il prezzo abbastanza elevato. Non lo cambierò più.

Pro

Ottima pulizia dei denti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6932/10 Spazzolino sonico ricaricabile

Sì, consiglio questo prodotto

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18/12/2019

Italia

Italia

Eccezionale

Utilizzo da 1 anno lo spazzolino Sonico Philips(avevo già un altro spazzolino elettrico, che avevo abbandonato perché faceva delle vibrazioni molto fastidiose per me soprattutto la mattina). Trovo il movimento sonico molto efficiente e molto performante. La forma della testina piccola e appuntita aiuta a pulire meglio le zone piu difficili. Le setole sono di ottima qualità e la batteria dura tanto (utilissima per chi viaggia) Viene fornito con una scatola molto elegante ma soprattutto sicura ed igenica La mia valutazione non è valida da professionista nel campo odontoiatrico, ma da semplice consumatore

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6932/10 Spazzolino sonico ricaricabile

Sì, consiglio questo prodotto

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25/04/2018

Italia

Italia

Ha caratteristiche eccellenti

Sono assolutamente soddisfatto del prodotto. Un passo avanti rispetto altri modelli avuti in passato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6932/10 Spazzolino sonico ricaricabile

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

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