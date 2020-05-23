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NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
3 modalità
2 testine
Igienizzatore UV per testine
Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.
Questo spazzolino elettrico Philips Sonicare garantisce una pulizia ottimale fra i denti e lungo il bordo gengivale per gengive più sane in sole due settimane.
Il timer da 2 minuti di questo spazzolino elettrico Philips Sonicare assicura il tempo di pulizia consigliato dagli esperti di salute dentale
4.3
su 5
20
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Mofri20
23/05/2020
Italia
Compratore verificato
Spazzolino sonicare
Ho acquistato il nuovo spazzolino Sonicare. E' il miglior spazzolino elettrico sul mercato, vale il prezzo abbastanza elevato. Non lo cambierò più.
Pro
Ottima pulizia dei denti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6932/10 Spazzolino sonico ricaricabile
Sì, consiglio questo prodotto
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Dojna
18/12/2019
Italia
Eccezionale
Utilizzo da 1 anno lo spazzolino Sonico Philips(avevo già un altro spazzolino elettrico, che avevo abbandonato perché faceva delle vibrazioni molto fastidiose per me soprattutto la mattina). Trovo il movimento sonico molto efficiente e molto performante. La forma della testina piccola e appuntita aiuta a pulire meglio le zone piu difficili. Le setole sono di ottima qualità e la batteria dura tanto (utilissima per chi viaggia) Viene fornito con una scatola molto elegante ma soprattutto sicura ed igenica La mia valutazione non è valida da professionista nel campo odontoiatrico, ma da semplice consumatore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6932/10 Spazzolino sonico ricaricabile
Sì, consiglio questo prodotto
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Fm34
25/04/2018
Italia
Ha caratteristiche eccellenti
Sono assolutamente soddisfatto del prodotto. Un passo avanti rispetto altri modelli avuti in passato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FlexCare HX6932/10 Spazzolino sonico ricaricabile
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
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