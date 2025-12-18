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  • Denti più bianchi. Con delicatezza.
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Fuori produzione

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Spazzolino elettrico sonico

HX6851/53

HX684E

4.8
| (29) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Denti più bianchi. Con delicatezza.
Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

marchio di spazzolini elettrici più utilizzato dai dentisti

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Denti più bianchi. Con delicatezza.

  • Sensore di pressione integrato

  • 3 modalità

  • Funzione BrushSync

  • Custodia da viaggio

Denti bianchi in una sola settimana

Denti bianchi in una sola settimana

Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Scegli tra tre modalità

Questo spazzolino ti consente di personalizzare la pulizia, grazie alla scelta di tre modalità e tre intensità. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore. La modalità White è perfetta per rimuovere le macchie superficiali. Infine, la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive. Le tre intensità ti permettono di cambiare l'ordine di "superiore" e "inferiore" per allinearsi con le intensità da sinistra a destra.

Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici

Sicura e delicata sulle aree sensibili, sugli impianti e sugli apparecchi odontoiatrici

Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonica è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

29

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
4
3
2
1

MALIPAVEL@

18/12/2025

Italia

Compratore verificato

Spazzolino molto efficiente

Ottimo prodotto. Risponde perfettamente alla aspettative.

Pro

EFFICACIA E SILENZIOSITA'

Contro

NESSUNA

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Spazzolino elettrico sonico

Marianne1986

14/04/2025

Italia

Compratore verificato

Delicato

Consiglio questo prodotto soprattutto a chi ha problemi di gengivite e parodontite: pulisce meglio di uno spazzolino manuale ed in modo delicato anche nel collegamento tra dente e gengiva.

Pro

Pulizia perfetta e delicatezza

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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Jorghe

09/04/2025

Italia

Compratore verificato

Funziona benissimo

Ottimo prodotto, la pulizia dei denti è ottimale. Lo consiglio

Pro

Ottimo Come già indicato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Spazzolino elettrico sonico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

  2. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno