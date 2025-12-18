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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
marchio di spazzolini elettrici più utilizzato dai dentisti
Sensore di pressione integrato
3 modalità
Funzione BrushSync
Custodia da viaggio
Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.
Questo spazzolino ti consente di personalizzare la pulizia, grazie alla scelta di tre modalità e tre intensità. La modalità Clean è ideale per una pulizia superiore. La modalità White è perfetta per rimuovere le macchie superficiali. Infine, la modalità Gum Care aggiunge un minuto extra di pulizia a potenza ridotta, per poter massaggiare delicatamente le gengive. Le tre intensità ti permettono di cambiare l'ordine di "superiore" e "inferiore" per allinearsi con le intensità da sinistra a destra.
Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonica è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.
Considera le recensioni dei prodotti
4.8
su 5
29
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
MALIPAVEL@
18/12/2025
Italia
Compratore verificato
Spazzolino molto efficiente
Ottimo prodotto. Risponde perfettamente alla aspettative.
Pro
EFFICACIA E SILENZIOSITA'
Contro
NESSUNA
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Spazzolino elettrico sonico
Marianne1986
14/04/2025
Italia
Compratore verificato
Delicato
Consiglio questo prodotto soprattutto a chi ha problemi di gengivite e parodontite: pulisce meglio di uno spazzolino manuale ed in modo delicato anche nel collegamento tra dente e gengiva.
Pro
Pulizia perfetta e delicatezza
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Spazzolino elettrico sonico
Jorghe
09/04/2025
Italia
Compratore verificato
Funziona benissimo
Ottimo prodotto, la pulizia dei denti è ottimale. Lo consiglio
Pro
Ottimo Come già indicato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Spazzolino elettrico sonico
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno