sinceramente non avevo mai utilizzato prima d'ora uno spazzolino elettrico. iniziare con questo modello è stato fantastico: innanzitutto la batteria dura tantissimo, io lo uso da una settimana ed è ancora carico; il funzionamento è molto semplice e basilare ed è spiegato molto bene nelle istruzioni; le 3 modalità sono molto intuitive e funzionano alla perfezione; è leggero e facile da pulire. sento che i miei denti siano già più sani da quando li "tratto" con questo spazzolino