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  • Efficace nella rimozione della placca (1)
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Fuori produzione

Philips Sonicare EasyCleanSpazzolino elettrico sonico

HX6511/50

4.3
| (1094) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Efficace nella rimozione della placca (1)
Grazie alla tecnologia Sonicare, la testina si muove ad alta frequenza, ma gentilmente, lava i denti e direziona il fluido in profondità tra gli spazi interdentali.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Per un passaggio semplice dallo spazzolino manuale

Efficace nella rimozione della placca (1)

  • 1 modalità

  • 1 testina

Rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Tecnologia sonica brevettata che rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale.

Spazzolino Philips Sonicare per denti bianchi

Spazzolino Philips Sonicare per denti bianchi

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare aiuta a rimuovere e ridurre le macchie sui tuoi denti per un sorriso più luminoso.

I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia

I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia

Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli Quadpacer indica quando è il momento di spostarsi su un altro quadrante della bocca, mentre la funzione SmarTimer ti aiuta a raggiungere il tempo di spazzolamento di due minuti consigliato dai dentisti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

1094

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

02/08/2021

Italia

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Compratore verificato

Pulisce molto bene

Pulisce molto bene i denti, mi piacerebbe trovare anche una testina con setole della stessa lunghezza

Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico

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06/03/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

il prodotto è eccellente , lo uso e mi trovo bene

e un buon prodotto , la batteria dura molto tempo, pulisce bene e ti dice anche quando cambiare le parti da pulire ..lo consiglio vivamente , una volta che lo usi ti rendi conto che manualmente non si può pulire cosi bene.

Pro

robusto , è resistente .. la batteria dura tanto, facile da usare

Contro

il prezzo degli ricambi è tantino alto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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27/01/2021

Italia

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Compratore verificato

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Acquistato per regalo, chi lo ha ricevuto è molto contento del prodotto e della sua efficacia nella pulizia.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean

  2. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale