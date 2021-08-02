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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
1 modalità
1 testina
Tecnologia sonica brevettata che rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale.
Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare aiuta a rimuovere e ridurre le macchie sui tuoi denti per un sorriso più luminoso.
Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli Quadpacer indica quando è il momento di spostarsi su un altro quadrante della bocca, mentre la funzione SmarTimer ti aiuta a raggiungere il tempo di spazzolamento di due minuti consigliato dai dentisti.
4.3
su 5
1094
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Paghe27
02/08/2021
Italia
Compratore verificato
Pulisce molto bene
Pulisce molto bene i denti, mi piacerebbe trovare anche una testina con setole della stessa lunghezza
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
miculescu
06/03/2021
Italia
Compratore verificato
il prodotto è eccellente , lo uso e mi trovo bene
e un buon prodotto , la batteria dura molto tempo, pulisce bene e ti dice anche quando cambiare le parti da pulire ..lo consiglio vivamente , una volta che lo usi ti rendi conto che manualmente non si può pulire cosi bene.
Pro
robusto , è resistente .. la batteria dura tanto, facile da usare
Contro
il prezzo degli ricambi è tantino alto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
Marco6666
27/01/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Acquistato per regalo, chi lo ha ricevuto è molto contento del prodotto e della sua efficacia nella pulizia.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale