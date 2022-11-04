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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
1 modalità
1 testina
Questo spazzolino per rimuovere la placca è dotato di una testina sottile e angolata che consente un migliore accesso alla zona posteriore dei denti e ai punti difficili da raggiungere.
Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale ma delicato aumento della potenza, per i primi 14 usi del tuo nuovo lo spazzolino.
Garantisce una migliore rimozione della placca e l'accesso all'area posteriore; l'uso di questo spazzolino due volte al giorno, ogni giorno, contribuisce a ridurre la carie
4.4
su 5
223
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Moranz
04/11/2022
Italia
Compratore verificato
Il mio primo spazzolino sonico
Mi trovo molto bene, pulisce alla grande, la funzionalità del timer è molto utile.
Contro
Nessuno per ora
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2 Series plaque control HX6231/01 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2 Series plaque control HX6231/01 Spazzolino elettrico sonico
Marcuccio
22/08/2022
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Ho preso questo spazzolino per mio figlio di 12 anni e si è subito trovato molto bene.
Pro
Semplice
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2 Series plaque control HX6231/01 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2 Series plaque control HX6231/01 Spazzolino elettrico sonico
Asette
02/10/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto prezzo competitivo
Ho scelto questo prodotto per il prezzo è i tempi di consegna espressi
Pro
Silenioso
Contro
Ricarica lenta
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2 Series plaque control HX6231/01 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2 Series plaque control HX6231/01 Spazzolino elettrico sonico
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
Studio condotto da un laboratorio indipendente in USA nel 2014 su 133 soggetti utilizzando il prodotto due volte al giorno per due settimane