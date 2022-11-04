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Philips Sonicare 2 Series plaque controlSpazzolino elettrico sonico

HX6231/01

4.4
| (223) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto
Rimuove fino a 6 volte più placca*
Rimuove efficacemente la placca premendo un solo pulsante
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

*rispetto a uno spazzolino manuale

Rimuove fino a 6 volte più placca*

  • 1 modalità

  • 1 testina

Testina angolata per raggiungere agevolmente l'area posteriore

Testina angolata per raggiungere agevolmente l'area posteriore

Questo spazzolino per rimuovere la placca è dotato di una testina sottile e angolata che consente un migliore accesso alla zona posteriore dei denti e ai punti difficili da raggiungere.

Il programma Easy-Start ti aiuta a familiarizzare con la tua routine Philips Sonicare

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Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale ma delicato aumento della potenza, per i primi 14 usi del tuo nuovo lo spazzolino.

Una migliore rimozione della placca contribuisce a ridurre la carie

Una migliore rimozione della placca contribuisce a ridurre la carie

Garantisce una migliore rimozione della placca e l'accesso all'area posteriore; l'uso di questo spazzolino due volte al giorno, ogni giorno, contribuisce a ridurre la carie

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

223

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

04/11/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Il mio primo spazzolino sonico

Mi trovo molto bene, pulisce alla grande, la funzionalità del timer è molto utile.

Contro

Nessuno per ora

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2 Series plaque control HX6231/01 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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22/08/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Ho preso questo spazzolino per mio figlio di 12 anni e si è subito trovato molto bene.

Pro

Semplice

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2 Series plaque control HX6231/01 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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02/10/2021

Italia

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Compratore verificato

Ottimo prodotto prezzo competitivo

Ho scelto questo prodotto per il prezzo è i tempi di consegna espressi

Pro

Silenioso

Contro

Ricarica lenta

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2 Series plaque control HX6231/01 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. Studio condotto da un laboratorio indipendente in USA nel 2014 su 133 soggetti utilizzando il prodotto due volte al giorno per due settimane