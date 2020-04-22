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  • Pulizia ultra sensibile. Comfort ultra morbido.
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Fuori produzione

Philips Sonicare S SensitiveTestine Philips Sonicare Standard

HX6052/07

4.4
| (32) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto
Pulizia ultra sensibile. Comfort ultra morbido.
La testina Philips Sonicare S Sensitive è perfetta per la pulizia di denti e gengive sensibili e doloranti. Pulizia efficace e delicata sulle gengive.
Vedi tutti i vantaggi
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Pulizia superiore per denti e gengive sensibili

Pulizia ultra sensibile. Comfort ultra morbido.

  • Confezione doppia

  • Misura standard

  • Ad aggancio

  • Per denti e gengive sensibili

Rimuove più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Rimuove più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Le innumerevoli setole di alta qualità sono clinicamente testate per rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale

L'innovativo design delle setole rimuove delicatamente la placca

L'innovativo design delle setole rimuove delicatamente la placca

La testina Philips Sonicare Sensitive è dotata di setole morbidissime per una pulizia delicata ed efficace. Le setole sagomate si adattano alla forma dei denti per un'esperienza di pulizia ultra sensibile. Disponibile anche in versione più piccola e di dimensioni compatte, per una pulizia più precisa.

Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina

Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina

La testina Sensitive si adatta perfettamente a tutti i modelli di impugnatura Philips Sonicare, eccetto PowerUp Battery ed Essence. Basta agganciare e sganciare per una facile sostituzione e pulizia.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

32

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

3

22/04/2020

Italia

Italia

Buon prodotto!

Testina adatta per chi come me ha le gengive sensibili.Per questo mi trovo meglio con questa testina rispetto a quella standard. Soddisfatta !

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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15/01/2022

France

France

Adapté aux gencives fragiles

Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?

Pro

Très souple

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Sì, consiglio questo prodotto

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29/06/2017

France

France

La brosse à dent éléctrique par excellence

J'ai attendu ce type de produit avant de franchir le pas. Je ne regrette pas. Le seul bémol concerne la prise en main. La brosse est un peu glissante.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

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