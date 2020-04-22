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NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
HX9918/89
HX680A
HX6807/35
HX960V
HX9611/19
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX684B
HX6850/57
HX993W
HX9944/13
Confezione doppia
Misura standard
Ad aggancio
Per denti e gengive sensibili
Le innumerevoli setole di alta qualità sono clinicamente testate per rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale
La testina Philips Sonicare Sensitive è dotata di setole morbidissime per una pulizia delicata ed efficace. Le setole sagomate si adattano alla forma dei denti per un'esperienza di pulizia ultra sensibile. Disponibile anche in versione più piccola e di dimensioni compatte, per una pulizia più precisa.
La testina Sensitive si adatta perfettamente a tutti i modelli di impugnatura Philips Sonicare, eccetto PowerUp Battery ed Essence. Basta agganciare e sganciare per una facile sostituzione e pulizia.
4.4
su 5
32
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
octavia79
22/04/2020
Italia
Buon prodotto!
Testina adatta per chi come me ha le gengive sensibili.Per questo mi trovo meglio con questa testina rispetto a quella standard. Soddisfatta !
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico
Coco84
15/01/2022
France
Adapté aux gencives fragiles
Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?
Pro
Très souple
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
saraba
29/06/2017
France
La brosse à dent éléctrique par excellence
J'ai attendu ce type de produit avant de franchir le pas. Je ne regrette pas. Le seul bémol concerne la prise en main. La brosse est un peu glissante.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard