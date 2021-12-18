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NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
1 modalità
2 testine
La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.
Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 3 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale. Le setole sagomate si adattano alla forma dei denti in modo da offrire una pulizia profonda anche per le zone difficili raggiungere.
Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli Quadpacer indica quando è il momento di spostarsi su un altro quadrante della bocca, mentre la funzione SmarTimer ti aiuta a raggiungere il tempo di spazzolamento di due minuti consigliato dai dentisti.
4.5
su 5
65
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
Gingle
18/12/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo rapporto qualità prezzo
Il prodotto mantiene le promesse e svolge al meglio il lavoro a cui è destinato. Niente funzioni superflue e un ottimo prezzo
Contro
La batteria si ricarica un po’ lentamente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DailyClean 2100 HX3212/03 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DailyClean 2100 HX3212/03 Spazzolino elettrico sonico
Fyeno
17/08/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto perfetto
Prodotto perfetto. Qualità/prezzo ottima. Prodotto di qualità
Pro
Ottima batteria, ottimo prodotto in generale
Contro
Niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DailyClean 2100 HX3212/03 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DailyClean 2100 HX3212/03 Spazzolino elettrico sonico
miramare
14/08/2021
Italia
Compratore verificato
moderno e professionale
mi è molto piaciuto per il design e per il trattamento veloce e limpido che fa nel suo utilizzo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DailyClean 2100 HX3212/03 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DailyClean 2100 HX3212/03 Spazzolino elettrico sonico
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto negli USA nel 2014 su 132 soggetti