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Fuori produzione

Philips Sonicare DailyClean 2100Spazzolino elettrico sonico

HX3212/61

4.5
| (65) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto
Per una pulizia superiore
Progettato per essere lo spazzolino perfetto da sostituire a quello manuale. Dopo averlo provato ti sembrerà di non aver mai lavato i denti prima.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Rimuove fino a 6 volte più placca*

Per una pulizia superiore

  • 1 modalità

  • 2 testine

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Rimuove fino a 3 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Rimuove fino a 3 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 3 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale. Le setole sagomate si adattano alla forma dei denti in modo da offrire una pulizia profonda anche per le zone difficili raggiungere.

I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia

I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia

Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli Quadpacer indica quando è il momento di spostarsi su un altro quadrante della bocca, mentre la funzione SmarTimer ti aiuta a raggiungere il tempo di spazzolamento di due minuti consigliato dai dentisti.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.5

su 5

65

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

18/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo rapporto qualità prezzo

Il prodotto mantiene le promesse e svolge al meglio il lavoro a cui è destinato. Niente funzioni superflue e un ottimo prezzo

Contro

La batteria si ricarica un po’ lentamente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DailyClean 2100 HX3212/03 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DailyClean 2100 HX3212/03 Spazzolino elettrico sonico

17/08/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto perfetto

Prodotto perfetto. Qualità/prezzo ottima. Prodotto di qualità

Pro

Ottima batteria, ottimo prodotto in generale

Contro

Niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DailyClean 2100 HX3212/03 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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14/08/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

moderno e professionale

mi è molto piaciuto per il design e per il trattamento veloce e limpido che fa nel suo utilizzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DailyClean 2100 HX3212/03 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto negli USA nel 2014 su 132 soggetti