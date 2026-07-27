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  • Un potente flusso d'acqua
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Fuori produzione

Philips Sonicare F1 Standard nozzleBeccuccio irrigatore orale

HX3042/00

Un potente flusso d'acqua
Utilizza il beccuccio standard per una pulizia regolare, con un unico flusso d'acqua per rimuovere i residui di cibo e pulire accuratamente tra i denti.
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Per una pulizia regolare

Un potente flusso d'acqua

  • 2 beccucci

F1 Beccuccio standard per una pulizia regolare

F1 Beccuccio standard per una pulizia regolare

Utilizza il beccuccio standard per una pulizia regolare, con un unico flusso d'acqua per rimuovere i residui di cibo e pulire accuratamente tra i denti.

La punta guida garantisce il corretto posizionamento

La punta guida garantisce il corretto posizionamento

Il sottile beccuccio angolato e la punta guida semplificano il posizionamento corretto. Posiziona la punta del beccuccio appena sopra la linea gengivale, premi delicatamente in modo che la punta del beccuccio sia a contatto con la linea gengivale e i denti e falla scorrere da un dente all'altro.

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