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NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
HX3042/00
2 beccucci
Utilizza il beccuccio standard per una pulizia regolare, con un unico flusso d'acqua per rimuovere i residui di cibo e pulire accuratamente tra i denti.
Il sottile beccuccio angolato e la punta guida semplificano il posizionamento corretto. Posiziona la punta del beccuccio appena sopra la linea gengivale, premi delicatamente in modo che la punta del beccuccio sia a contatto con la linea gengivale e i denti e falla scorrere da un dente all'altro.
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