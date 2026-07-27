La punta guida garantisce il corretto posizionamento

Il sottile beccuccio angolato e la punta guida semplificano il posizionamento corretto. Posiziona la punta del beccuccio appena sopra la linea gengivale, premi delicatamente in modo che la punta del beccuccio sia a contatto con la linea gengivale e i denti e falla scorrere da un dente all'altro.