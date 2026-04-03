Scrivo questa recensione da fedele cliente Philips, ho ben 5 spazzolini elettrici Sonicare e un irrigatore orale Power Flosser 3000. Anche per questo prodotto ho ricevuto un prodotto sostitutivo dal Servizio Consumatori Philips, che reputo eccellente. Purtroppo l'irrigatore orale, al massimo della potenza, ha un getto modesto rispetto ad altri articoli della concorrenza e dunque non lo consiglio per chi ha spazi interdentali molto stretti perché non riesce a rimuovere efficacemente tutti i residui di cibo. Per il Power Flosser 3000 il motivo della sostituzione è stato il calcare, che va a ostruire il piccolo filtro posto all'estremità del tubicino di aspirazione. Comunque ho molto apprezzato anche in questo caso il Servizio Consumatori Philips che me ne ha spedito uno nuovo. Il problema però si ripresenterà sicuramente: l'unica soluzione è usare acqua depurata