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  • Cura completa anche sotto il bordo gengivale
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Philips Sonicare Power Flosser 3000Irrigatore orale senza fili

HX3826/33

2
| (1) Recensione
Cura completa anche sotto il bordo gengivale
Scopri un'igiene orale completa con Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000. La tecnologia Quad Stream migliora la salute gengivale in sole 2 settimane. Pulisce in profondità tra i denti e sotto il bordo gengivale, rimuovendo fino al 99% della placca con la massima delicatezza*
Vedi tutti i vantaggi

Rimuove fino al 99% della placca sotto il bordo gengivale*

Cura completa anche sotto il bordo gengivale

  • Rimuove fino al 99,9% di placca

  • 2 modalità, 3 intensità

  • Pulizia completa in 60 secondi

  • Ricarica rapida universale con cavo da USB-A

  • Serbatoio da 250 ml

Tecnologia Quad Stream: rimozione delicata ma efficace della placca

Tecnologia Quad Stream: rimozione delicata ma efficace della placca

La tecnologia Quad Stream, con l'esclusiva punta a X, copre delicatamente una superficie maggiore con il minimo sforzo. I getti, delicati ma efficaci, sono angolati con precisione in modo da arrivare anche nei punti che difficilmente un normale spazzolino può raggiungere, penetrando fino a 6 mm sotto il bordo gengivale, dove la placca può accumularsi, e rimuovendo fino al 99% della placca con estrema delicatezza*.

Fino a 2 volte più efficace nel rimuovere la placca

Fino a 2 volte più efficace nel rimuovere la placca

Maggiore salute gengivale dimostrata clinicamente. Sonicare Cordless Power Flosser 3000 è fino a 2 volte più efficace rispetto agli scovolini interdentali nel rimuovere la placca. Migliora la salute delle tue gengive in sole 2 settimane**.

Serbatoio dell'acqua da 250 ml facile da riempire per una pulizia completa in 60 sec***

Serbatoio dell'acqua da 250 ml facile da riempire per una pulizia completa in 60 sec***

Il serbatoio dell'acqua da 250 ml, facile da rimuovere e riempire, contiene acqua a sufficienza per una sessione completa di 60 secondi e fino a 90 secondi in modalità Deep Clean. Non avrai bisogno di interrompere le tue sessioni per riempirlo! Prima dell'utilizzo successivo, ruota il serbatoio per rimuoverlo e riempilo dall'alto, o utilizza semplicemente l'apertura di riempimento laterale. Dopo l'uso, lascia l'apertura aperta per favorire l'asciugatura.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
1

03/04/2026

Italia

Italia

Un prodotto discreto

Scrivo questa recensione da fedele cliente Philips, ho ben 5 spazzolini elettrici Sonicare e un irrigatore orale Power Flosser 3000. Anche per questo prodotto ho ricevuto un prodotto sostitutivo dal Servizio Consumatori Philips, che reputo eccellente. Purtroppo l'irrigatore orale, al massimo della potenza, ha un getto modesto rispetto ad altri articoli della concorrenza e dunque non lo consiglio per chi ha spazi interdentali molto stretti perché non riesce a rimuovere efficacemente tutti i residui di cibo. Per il Power Flosser 3000 il motivo della sostituzione è stato il calcare, che va a ostruire il piccolo filtro posto all'estremità del tubicino di aspirazione. Comunque ho molto apprezzato anche in questo caso il Servizio Consumatori Philips che me ne ha spedito uno nuovo. Il problema però si ripresenterà sicuramente: l'unica soluzione è usare acqua depurata

Pro

Batteria di lunga durata, carica piuttosto veloce

Contro

Il getto non è molto potente, il calcare dell'acqua ostruisce facilmente il filtro di aspirazione.

Questa revisione è stata effettuata per Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigatore orale senza filo

Questa revisione è stata effettuata per Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigatore orale senza filo

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Esclusioni di responsabilità

  1. In uno studio di laboratorio, con beccuccio Quad Stream, penetrazione fino a 6 mm nelle tasche parodontali

  2. Studio condotto negli Stati Uniti su 372 soggetti, 2022

  3. In modalità Clean

  4. basato su una sessione di pulizia interdentale al giorno della durata di 1 minuto

  5. In uno studio in vitro, i risultati effettivi possono variare

  6. rispetto a una punta Classic Jet, in uno studio di laboratorio; i risultati effettivi possono variare

  7. in modalità Deep Clean