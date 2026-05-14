Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
HX3826/31
Rimuove fino al 99,9% di placca
2 modalità, 3 intensità
Pulizia completa in 60 secondi
Ricarica rapida universale con cavo da USB-A
Serbatoio da 250 ml
La tecnologia Quad Stream, con l'esclusiva punta a X, copre delicatamente una superficie maggiore con il minimo sforzo. I getti, delicati ma efficaci, sono angolati con precisione in modo da arrivare anche nei punti che difficilmente un normale spazzolino può raggiungere, penetrando fino a 6 mm sotto il bordo gengivale, dove la placca può accumularsi, e rimuovendo fino al 99% della placca con estrema delicatezza*.
Maggiore salute gengivale dimostrata clinicamente. Sonicare Cordless Power Flosser 3000 è fino a 2 volte più efficace rispetto agli scovolini interdentali nel rimuovere la placca. Migliora la salute delle tue gengive in sole 2 settimane**.
Il serbatoio dell'acqua da 250 ml, facile da rimuovere e riempire, contiene acqua a sufficienza per una sessione completa di 60 secondi e fino a 90 secondi in modalità Deep Clean. Non avrai bisogno di interrompere le tue sessioni per riempirlo! Prima dell'utilizzo successivo, ruota il serbatoio per rimuoverlo e riempilo dall'alto, o utilizza semplicemente l'apertura di riempimento laterale. Dopo l'uso, lascia l'apertura aperta per favorire l'asciugatura.
3.7
su 5
91
Recensioni
Lips21
14/05/2026
France
Très bon produit
Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.
Pro
Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale
Contro
R.A.S
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
clochettelena
24/04/2024
France
Le Sonicare Power Flosser 3000 ! Au TOP !
Mon avis sur le Sonicare Power Flosser 3000 est qu’il a la fois surprenant et performant. Lors de mes utilisations, j’ai été surprise par la vitesse du jet et la quantité d’eau ce qui m’a valu pas mal de fou rire et de bataille d’eau dans la salle de bain, il faut un temps d’adaptation. Mais un des avantages, c’est que le jet n’est pas agressif sur mes gencives fragiles grâce à ses différents modes qui s’adaptent à nos besoins. Il est très pratique par son côté sans fil et sa zone de remplissage rapide ce qui le rend facile d’utilisation, cependant il peut être encombrant, il faut prendre le coup pour bien le manier. Concernant mes attentes au niveau du nettoyage de la plaque dentaire, je suis ravie, j’ai pu faire le test avec le produit qui détecte la plaque dentaire et je suis comblé. Cela est bien plus efficace et rapide qu’avec le fil dentaire. La canule Quad Stream est vraiment top. Pour résumé, il faut un temps d’adaptation pour manipuler confortablement le Sonicare jet dentaire 3000, mais son efficacité est indéniable. Seul point négatif est peut-être le prix, c’est un produit qui n’est pas accessible à toutes les bourses.
Pro
- les deux buses, le sac de transport, sans fil, les différents modes,
Contro
le prix, le temps d'adaptation pour la prise en main
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Loucia
14/04/2024
France
Parte della promozione
Très bien
Je recommande le produit, des la première utilisation je ressens un effet bénéfique. Mes dents sont plus lisse et bien plus Propre. Il faut faire un bon brossage de dents avant. Attention il peut y avoir quelques saignements a la première utilisation vu que la pression est quand même importante. Pour un nettoyage en profondeur je valide totalement.
Pro
Propreté
Contro
Propreté
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
In uno studio di laboratorio, con beccuccio Quad Stream, penetrazione fino a 6 mm nelle tasche parodontali
Studio condotto negli Stati Uniti su 372 soggetti, 2022
In modalità Clean
basato su una sessione di pulizia interdentale al giorno della durata di 1 minuto
In uno studio in vitro, i risultati effettivi possono variare
rispetto a una punta Classic Jet, in uno studio di laboratorio; i risultati effettivi possono variare
in modalità Deep Clean