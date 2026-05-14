Mon avis sur le Sonicare Power Flosser 3000 est qu’il a la fois surprenant et performant. Lors de mes utilisations, j’ai été surprise par la vitesse du jet et la quantité d’eau ce qui m’a valu pas mal de fou rire et de bataille d’eau dans la salle de bain, il faut un temps d’adaptation. Mais un des avantages, c’est que le jet n’est pas agressif sur mes gencives fragiles grâce à ses différents modes qui s’adaptent à nos besoins. Il est très pratique par son côté sans fil et sa zone de remplissage rapide ce qui le rend facile d’utilisation, cependant il peut être encombrant, il faut prendre le coup pour bien le manier. Concernant mes attentes au niveau du nettoyage de la plaque dentaire, je suis ravie, j’ai pu faire le test avec le produit qui détecte la plaque dentaire et je suis comblé. Cela est bien plus efficace et rapide qu’avec le fil dentaire. La canule Quad Stream est vraiment top. Pour résumé, il faut un temps d’adaptation pour manipuler confortablement le Sonicare jet dentaire 3000, mais son efficacité est indéniable. Seul point négatif est peut-être le prix, c’est un produit qui n’est pas accessible à toutes les bourses.