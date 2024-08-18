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Fuori produzione
HR2505/90
Quante volte devi tagliare la cipolla o devi preparare un soffritto? Spesso può essere spiacevole e richiedere molto tempo. Philips ha sviluppato la tecnologia ChopDrop per aiutarti a tagliare diversi ingredienti come uno chef in un modo semplicissimo e veloce. Le cipolle e altri ingredienti restano nell'apposita gabbietta mentre le tre lame affilate tagliano. Una volta che i pezzi raggiungono la dimensione ottimale, cadono nel recipiente, sempre asciutti e omogenei. Perfetto per le cipolle, ma anche per altre verdure, frutta, formaggio, frutta a guscio e altro ancora.
Il potente motore da 500W del tritatutto Philips OnionChef ti permette di tagliare anche ingredienti duri in modo facile e veloce.
Il tritatutto Philips OnionChef è dotato di lame in acciaio inox affilate. Le tre lame sottili della tecnologia ChopDrop assicurano un taglio asciutto e regolare di ingredienti delicati senza schiacciarli. La lama ad alta velocità fornita nella confezione, tuttavia, è in grado di tagliare anche gli ingredienti più duri e di tritare finemente.
4.1
su 5
216
Recensioni
scialpig
18/08/2024
Italia
Tritatutto indispensabile!
(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Ho questo tritatutto da 20 GG e non riesco più a farne a meno. Lo uso molte volte per la preparazione dei pasti perché di facile utilizzo e pulizia. Riesce a tritare molti alimenti e riesco a realizzare pesti, condimenti freddi per le paste, farine di frutta da guscio, trito di erbe e tanto altro, con estrema facilità e in tempi brevi grazie alle sue lame affiliate. Pratico nell' accensionee spegnimento a pressione e sicuro perché le lame si azionano solo in caso di chiusura corretta del contenitore. Grazie Philips, prodotto super consigliato
Questa revisione è stata effettuata per Tritatutto Daily Collection HR1393/00
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enricom
08/08/2024
Italia
Tritatutto tuttofare, pratico ed efficace. All-purpose chopper, practical and effective
(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Il tritatutto Philips HR1393 è un tritatutto semplice ed efficace, dentro la scatola sono presenti il tritatutto ed il libretto delle istruzioni. La cosa che mi è piaciuta molto è la silenziosità. Ha purtroppo solo un lama rotante e non due, ma ricordiamo che è anche un tritatutto che si pone in media fascia. il funzionamento è semplicissimo, si riempie il bicchiere (fino ad un massimo di 500 ml), si preme con la mano la parte superiore al bicchiere e con i suoi 450 Watt di potenza sminuzza bene cibi morbidi, frutta secca etc etc. Il prodotto è davvero valido, piccolo nell'ingombro totale ma capiente per fare pesto, tritare frutta secca o come me per fare solamente un'ottima crema al caffe. The Philips HR1393 chopper is a simple and effective chopper, inside the box there is the chopper and the instruction booklet. The thing that I really liked is the silence. Unfortunately it only has one rotating blade and not two, but let's remember that it is also a chopper that is placed in the medium range. the operation is very simple, you fill the glass (up to a maximum of 500 ml), you press the upper part of the glass with your hand and with its 450 Watts of power it chops up soft foods, dried fruit etc etc well. The product is really good, small in total size but roomy for making pesto, chopping dried fruit or like me to just make an excellent coffee cream.
Questa revisione è stata effettuata per Tritatutto Daily Collection HR1393/00
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irenes91
08/08/2024
Italia
Pratico e veloce
(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Ottimo prodotto, pratico ed efficiente e molto versatile, potente e sbrigativo per qualsiasi uso, ha un recipiente robusto e molto capiente , facile da montare e smontare ! Ma soprattutto lame davvero affilate e tritano benissimo, ho fatto subito una prova con il pesto al basilico e che dire in due minuti avevo fatto tutto. Consigliatissimo, secondo me un elettrodomestico essenziale in ogni cucina per semplificare la vita di tutti i giorni !
Questa revisione è stata effettuata per Tritatutto Daily Collection HR1393/00
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