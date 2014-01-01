Tecnologia ChopDrop

Quante volte devi tagliare la cipolla o devi preparare un soffritto? Spesso può essere spiacevole e richiedere molto tempo. Philips ha sviluppato la tecnologia ChopDrop per aiutarti a tagliare diversi ingredienti come uno chef in un modo semplicissimo e veloce. Le cipolle e altri ingredienti restano nell'apposita gabbietta mentre le tre lame affilate tagliano. Una volta che i pezzi raggiungono la dimensione ottimale, cadono nel recipiente, sempre asciutti e omogenei. Perfetto per le cipolle, ma anche per altre verdure, frutta, formaggio, frutta a guscio e altro ancora.