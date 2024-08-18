(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) Grazie ad influenster e a Philips per avermi fatto provare questo prodotto. Sono rimasta davvero sorpresa da questo mini tritatutto Philips, è davvero top. L'ho praticamente usato per tritare i biscotti e fare una cheesecake è sono rimasta meravigliata da come li ha fatti. Il mini tritatutto è a pressione e si riesce a tritare anche tenendolo premuto solo con un dito, è molto sicuro ed è fantastico. Ovviamente va a corrente, cosa dire ancora ottimo prodotto.