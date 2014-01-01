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      Tecnologia ChopDrop

      Tecnologia ChopDrop

      Quante volte devi tagliare la cipolla o devi preparare un soffritto? Spesso può essere spiacevole e richiedere molto tempo. Philips ha sviluppato la tecnologia ChopDrop per aiutarti a tagliare diversi ingredienti come uno chef in un modo semplicissimo e veloce. Le cipolle e altri ingredienti restano nell'apposita gabbietta mentre le tre lame affilate tagliano. Una volta che i pezzi raggiungono la dimensione ottimale, cadono nel recipiente, sempre asciutti e omogenei. Perfetto per le cipolle, ma anche per altre verdure, frutta, formaggio, frutta a guscio e altro ancora.

      Motore potente da 500W

      Motore potente da 500W

      Il potente motore da 500W del tritatutto Philips OnionChef ti permette di tagliare anche ingredienti duri in modo facile e veloce.

      Per tritare grossolanamente con ChopDrop

      Per tritare grossolanamente con ChopDrop

      Il tritatutto Philips OnionChef utilizza una velocità ridotta ottimale per la tecnologia ChopDrop. In questo modo è possibile tagliare in pezzi asciutti e regolari le cipolle e altri ingredienti delicati, come zucchine, uova bollite, sedano, mozzarella, nonché ingredienti duri come ad esempio frutta a guscio, carote e molto altro ancora. Ideale per le tue ricette quotidiane preferite e per i soffritti, gli antipasti (salsa messicana, tzatziki), le salse, i risotti e molto altro ancora!

      Lama ad alta velocità per tritare finemente

      Lama ad alta velocità per tritare finemente

      Come uno chef tuttofare, il tritatutto Philips OnionChef con la sua lama a velocità elevata in dotazione ti consente anche di tritare finemente un'ampia varietà di ingredienti, come carne, frutta a guscio, frutta secca, spezie, parmigiano, cioccolata e molto altro ancora. Taglia finemente la carne per le tartare, le polpette, il ragù alla bolognese o i tacos; prepara il pesto fatto in casa, delle barrette energetiche o un semplice condimento per la tua insalata preferita.

      Selezione automatica della velocità

      Selezione automatica della velocità

      Il tritatutto Philips OnionChef è dotato di 2 velocità che vengono selezionate automaticamente in base alla lama inserita. Le varie funzioni richiedono velocità diverse per ottenere un risultato ottimale: velocità ridotta per tagliare grossolanamente con la tecnologia ChopDrop e velocità elevata per tritare finemente con la lama a velocità elevata. Il prodotto rileva la funzione desiderata e regola la velocità automaticamente in base alle esigenze per risultati di volta in volta ottimali.

      Facile funzionamento a pressione

      Facile funzionamento a pressione

      L'attivazione di Philips OnionChef non può essere più semplice: basta premere verso il basso la parte superiore del prodotto, verso il recipiente. Senza pulsanti aggiuntivi, impostazioni o interruttori. Taglia come uno chef con un solo tocco.

      Recipiente grande 1,1 l

      Recipiente grande 1,1 l

      Il tritatutto Philips OnionChef è dotato di un grande recipiente da 1,1 l in grado di contenere la quantità di ingredienti essenziali prevista.

      Lavabile in lavastoviglie

      Lavabile in lavastoviglie

      Il tritatutto Philips OnionChef è facile da pulire. Puoi pulirne ogni parte con acqua o metterla semplicemente in lavastoviglie.

      Lame in acciaio inox affilate

      Il tritatutto Philips OnionChef è dotato di lame in acciaio inox affilate. Le tre lame sottili della tecnologia ChopDrop assicurano un taglio asciutto e regolare di ingredienti delicati senza schiacciarli. La lama ad alta velocità fornita nella confezione, tuttavia, è in grado di tagliare anche gli ingredienti più duri e di tritare finemente.

      Taglio singolo necessario

      L'ampio vano ChopDrop del tritatutto Philips OnionChef è progettato per consentirti di posizionarvi una cipolla intera tagliata a metà. Tutto quello che dovrai fare è sbucciarla e tagliarla in due parti con un coltello. OnionChef farà il resto, evitandoti sprechi di tempo, lacrime e dita puzzolenti.

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        In dotazione
        • Accessorio per grattugiare grossolanamente
        • Accessorio per grattugiare finemente

      • Caratteristiche generali

        Caratteristiche del prodotto
        Lavabile in lavastoviglie

      • Assistenza

        Garanzia internazionale di 2 anni

      • Sostenibilità

        Imballo
        > 90% di materiali riciclati
        Manuale utente
        Carta riciclata al 100%

      Badge-D2C

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