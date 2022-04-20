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8200 series Rasoio elettrico
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Supporto
HQ8260
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Istruzioni d'uso
Tutti (3)
Dove si trova il numero di modello/numero di serie sul rasoio elettrico Philips?
È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
Cappuccio protettivo
Electric shaver & ShaverStruttura di supporto per le testine di rasatura
ShaversSpazzolina pulizia
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua