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8200 series Rasoio elettrico
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HQ8260
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È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
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Electric shaver & ShaverStruttura di supporto per le testine di rasatura
ShaversSpazzolina pulizia
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