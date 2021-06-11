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Fuori produzione

Rifinitore per ritocchi istantanei

HP6393/00

5
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Pelle liscia anche fuori casa
Pelle liscia, quando e dove vuoi. Il nuovo rifinitore da viaggio Philips è lo strumento di bellezza ideale per la rimozione facile e veloce dei peli più corti di viso e corpo. E per un'igiene ancora maggiore, è fornito con una spazzolina per la pulizia.
Vedi tutti i vantaggi
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Rifinitore per corpo e viso per ritocchi istantanei

Pelle liscia anche fuori casa

  • Corpo e viso

Testina di precisione da 26 mm per una rimozione semplice dei peli del corpo

Testina di precisione da 26 mm per una rimozione semplice dei peli del corpo

La testina di precisione da 26 mm è ideale per i ritocchi veloci e garantisce un utilizzo rapido e semplice sulle parti più piccole del corpo (per es. dita dei piedi, ginocchia).

Testina di precisione da 8 mm per una rimozione semplice dei peli del viso

Testina di precisione da 8 mm per una rimozione semplice dei peli del viso

La testina di precisione per il viso di 8 mm è perfetta per ritocchi rapidi e precisi, anche mentre sei in viaggio.

Pettine per sopracciglia da 2 e 4 mm per una lunghezza uniforme

Pettine per sopracciglia da 2 e 4 mm per una lunghezza uniforme

Con 2 opzioni per la lunghezza, 2 e 4 mm, ti consente di realizzare il taglio preciso che più preferisci. Per un risultato uniforme e soddisfacente, devi solo collegare il pettine alla testina di precisione.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

11/06/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Consigliato

Perfetto. Rade la piccola peluria sottile del viso con delicatezza. È il più robusto che ho trovato in commercio. Lo ricomprerei.

Pro

Indolore

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei

Sì, consiglio questo prodotto

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24/05/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Comodo e versatile

Ho acquistato questo prodotto per la mia ragazza. L'ha subito trovato comodissimo e ora lo porta sempre con sé in borsa nell'apposita custodia. Perfetto per i ritocchi dell'ultimo minuto e per sistemare "peli ribelli" rimasti anche dopo la depilazione. Piccolo, leggero, pratico e versatile. Ha due testine, una più ampia e una più piccola, adatte per ogni zona del corpo, oltre che un pettine per regolare le sopracciglia troppo lunghe o troppo folte. La pulizia è estremamente semplice, anche grazie alla spazzolina fornita in dotazione.

Questa revisione è stata effettuata per HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei

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17/06/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Fantastico

Utilissimo in viaggio, per ritocchi veloci, o per l'epilazione di parti delicate. Piccolo e discreto. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP6392/00 Rifinitore per ritocchi istantanei

Sì, consiglio questo prodotto

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