Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BRE721/00
HP6341/00
BRE715/01
BRE735/01
BRE710/00
BRE740/10
BRE740/11
BRL140/10
BRL170/00
Corpo e viso
La testina di precisione da 26 mm è ideale per i ritocchi veloci e garantisce un utilizzo rapido e semplice sulle parti più piccole del corpo (per es. dita dei piedi, ginocchia).
La testina di precisione per il viso di 8 mm è perfetta per ritocchi rapidi e precisi, anche mentre sei in viaggio.
Con 2 opzioni per la lunghezza, 2 e 4 mm, ti consente di realizzare il taglio preciso che più preferisci. Per un risultato uniforme e soddisfacente, devi solo collegare il pettine alla testina di precisione.
5.0
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Mamma Federica
11/06/2021
Italia
Compratore verificato
Consigliato
Perfetto. Rade la piccola peluria sottile del viso con delicatezza. È il più robusto che ho trovato in commercio. Lo ricomprerei.
Pro
Indolore
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei
Rikyro
24/05/2017
Italia
Compratore verificato
Comodo e versatile
Ho acquistato questo prodotto per la mia ragazza. L'ha subito trovato comodissimo e ora lo porta sempre con sé in borsa nell'apposita custodia. Perfetto per i ritocchi dell'ultimo minuto e per sistemare "peli ribelli" rimasti anche dopo la depilazione. Piccolo, leggero, pratico e versatile. Ha due testine, una più ampia e una più piccola, adatte per ogni zona del corpo, oltre che un pettine per regolare le sopracciglia troppo lunghe o troppo folte. La pulizia è estremamente semplice, anche grazie alla spazzolina fornita in dotazione.
Questa revisione è stata effettuata per HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei
Questa revisione è stata effettuata per HP6393/00 Rifinitore per ritocchi istantanei
mamy
17/06/2015
Italia
Compratore verificato
Fantastico
Utilissimo in viaggio, per ritocchi veloci, o per l'epilazione di parti delicate. Piccolo e discreto. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP6392/00 Rifinitore per ritocchi istantanei
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP6392/00 Rifinitore per ritocchi istantanei