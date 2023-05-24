Ho ricevuto questo prodotto per testarlo e devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa! È stata una grande rivelazione poiché usando sempre il rasoio normale,mi tagliavo mentre questo prodotto fa proprio quello che promette,non taglia e inoltre è facile e veloce da usare! La depilazione non sarà più un problema neanche di tempo! Lo consiglio a tutte quelle che come me avevano problemi con il rasoio, è la soluzione perfetta!