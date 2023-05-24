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  • Rasatura facile e sicura
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SatinShave EssentialRasoio elettrico Wet & Dry

HP6341/00

4.5
| (36) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura facile e sicura
Con questo versatile rasoio puoi effettuare una depilazione rapida, facile e sicura. Il segreto sta nella testina: è in grado di tagliare i peli velocemente proteggendo allo stesso tempo la pelle. Una sensazione di morbidezza dopo ogni utilizzo!
Vedi tutti i vantaggi

Rasatura facile e sicura

  • per le gambe

  • Rasoio a lamina singola

  • Funzionamento a batteria

Sistema di depilazione sicuro per la massima protezione della pelle

Sistema di depilazione sicuro per la massima protezione della pelle

La delicata testina di rasatura protegge la tua pelle lasciandola morbida e vellutata

Impugnatura ergonomica e sagomata

Impugnatura ergonomica e sagomata

Per una presa migliore

Wet & Dry per l'utilizzo nella vasca o sotto la doccia

Wet & Dry per l'utilizzo nella vasca o sotto la doccia

Per un utilizzo delicato e comodo sotto la doccia o nella vasca da bagno, con pratica impugnatura antiscivolo per un uso Wet & Dry ottimale.

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4.5

su 5

36

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

24/05/2023

Italia

Italia

Adoro

L'ho comprato perché in offerta,amo il fatto che lo si può usare su pelle asciutta,la comodità,il fatto che non taglia anche usato da me che sono molto maldestra..ma non capisco dove acquistate le testine di ricambio!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP6341/01 Ladyshave

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP6341/01 Ladyshave

10/07/2019

Italia

Italia

Prodotto davvero efficace

L unico giusto acquisto fatto quest estate con il caldo i peli crescono ad ore...ottimo prodotto

Pro

Utilissimo

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6341/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6341/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

24/06/2019

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto. In modo rapido e veloce rimuove i peli senza irritare la pelle, anche se utilizzato tutti i giorni. Consigliato a tutti.

Pro

Rapido, veloce e non irrita la pelle

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6341/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6341/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

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