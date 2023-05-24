Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
per le gambe
Rasoio a lamina singola
Funzionamento a batteria
La delicata testina di rasatura protegge la tua pelle lasciandola morbida e vellutata
Per una presa migliore
Per un utilizzo delicato e comodo sotto la doccia o nella vasca da bagno, con pratica impugnatura antiscivolo per un uso Wet & Dry ottimale.
4.5
su 5
36
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
Rusuacidtek
24/05/2023
Italia
Adoro
L'ho comprato perché in offerta,amo il fatto che lo si può usare su pelle asciutta,la comodità,il fatto che non taglia anche usato da me che sono molto maldestra..ma non capisco dove acquistate le testine di ricambio!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP6341/01 Ladyshave
Sì, consiglio questo prodotto
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Carmela
10/07/2019
Italia
Parte della promozione
Prodotto davvero efficace
L unico giusto acquisto fatto quest estate con il caldo i peli crescono ad ore...ottimo prodotto
Pro
Utilissimo
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6341/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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Ele87
24/06/2019
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto. In modo rapido e veloce rimuove i peli senza irritare la pelle, anche se utilizzato tutti i giorni. Consigliato a tutti.
Pro
Rapido, veloce e non irrita la pelle
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6341/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Essential HP6341/00 Rasoio elettrico Wet & Dry