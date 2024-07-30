L'epilatore Philips arriva in una bella confezione, ottimo anche per un regalo, con una pochette beige elegante. L'epilatore è molto potente e la durata della batteria ottima. Ho trovato che sia molto veloce e preciso. In più ha diversi accessori come una testina rasoio, una testina per fare lo scrub sotto la doccia, una per la pedicure e una per i peli del viso alimentata a batteria e con un pratico specchietto. Sono davvero molto soddisfatta dell'acquisto e lo consiglio.