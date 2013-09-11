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Le proprietà antiaderenti del rivestimento protettivo in ceramica consentono di distribuire uniformemente il calore.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Sabrina
11/09/2013
Italia
Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.
Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Multi-styler
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