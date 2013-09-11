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Fuori produzione

Multi-styler

HP4698/22

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

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Set styler a caldo da 13 pezzi per una piega in massima libertà

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Grazie ai versatili strumenti di styling è possibile creare qualsiasi acconciatura. Esprimi la tua creatività!

5 pieghe: capelli lisci, ricci grandi, boccoli, capelli mossi e onde

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Il rivestimento protettivo antiaderente in ceramica fornisce un calore uniforme

Il rivestimento protettivo antiaderente in ceramica fornisce un calore uniforme

Le proprietà antiaderenti del rivestimento protettivo in ceramica consentono di distribuire uniformemente il calore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
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1

11/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.

Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP4698/22 Multi-styler

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