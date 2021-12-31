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Il sistema anticalcare a doppia azione di Philips per il tuo ferro da stiro previene la formazione di residui grazie a pastiglie anticalcare e a una semplice funzione di pulizia.
Vapore continuo regolato fino a 45 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.
2400 W per un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti
Il colpo di vapore può essere utilizzato per la stiratura a vapore in verticale e le pieghe più ostinate.
La speciale punta vapore di questo ferro Philips unisce una particolare forma appuntita della parte anteriore della piastra a speciali fori allungati per il vapore. Grazie a questo design, è possibile raggiungere le zone più strette e difficili, per un'eccellente stiratura.
Il ferro da stiro Philips è concepito per assicurare una facile manovrabilità sui tessuti e per raggiungere facilmente anche le zone più difficili.
Il ferro da stiro ha un peso ottimale di 1,6 kg che consente di posizionarlo facilmente sull'asse da stiro e di riporlo poi in verticale sulla parte terminale.
Per risultati ottimali è necessaria una piastra con il migliore equilibrio tra scorrevolezza e capacità di stiratura. La piastra SteamGlide Plus, con una sezione che agevola la scorrevolezza e una per la stiratura perfetta, è la soluzione ideale.
Gestione calcare
Semplicità d'uso
Stiratura comoda
Rimozione veloce ed efficace delle pieghe
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