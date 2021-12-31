Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

      GC4845/15

      GC4845/15

      Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile

      Prodotti simili

      Vedi tutti Ferro da stiro

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      GC4845/15
      - {discount-value}

      GC4845/15

      totale

      recurring payment

      Il Double Active Calc System previene la formazione del calcare

      Il Double Active Calc System previene la formazione del calcare

      Il sistema anticalcare a doppia azione di Philips per il tuo ferro da stiro previene la formazione di residui grazie a pastiglie anticalcare e a una semplice funzione di pulizia.

      Getto di vapore fino a 45 g/min per una rimozione più efficace delle pieghe

      Getto di vapore fino a 45 g/min per una rimozione più efficace delle pieghe

      Vapore continuo regolato fino a 45 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.

      2400 W per il riscaldamento rapido

      2400 W per il riscaldamento rapido

      2400 W per un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti

      Colpo di vapore fino a 160 g

      Colpo di vapore fino a 160 g

      Il colpo di vapore può essere utilizzato per la stiratura a vapore in verticale e le pieghe più ostinate.

      Il vapore in punta consente di raggiungere anche le zone più difficili

      Il vapore in punta consente di raggiungere anche le zone più difficili

      La speciale punta vapore di questo ferro Philips unisce una particolare forma appuntita della parte anteriore della piastra a speciali fori allungati per il vapore. Grazie a questo design, è possibile raggiungere le zone più strette e difficili, per un'eccellente stiratura.

      Il design è ottimizzato per assicurare una facile manovrabilità sui tessuti

      Il design è ottimizzato per assicurare una facile manovrabilità sui tessuti

      Il ferro da stiro Philips è concepito per assicurare una facile manovrabilità sui tessuti e per raggiungere facilmente anche le zone più difficili.

      Estremamente leggero, è comodo da spostare sull'asse da stiro e da riporre

      Estremamente leggero, è comodo da spostare sull'asse da stiro e da riporre

      Il ferro da stiro ha un peso ottimale di 1,6 kg che consente di posizionarlo facilmente sull'asse da stiro e di riporlo poi in verticale sulla parte terminale.

      Piastra SteamGlide Plus: mix perfetto tra scorrevolezza e stiratura

      Piastra SteamGlide Plus: mix perfetto tra scorrevolezza e stiratura

      Per risultati ottimali è necessaria una piastra con il migliore equilibrio tra scorrevolezza e capacità di stiratura. La piastra SteamGlide Plus, con una sezione che agevola la scorrevolezza e una per la stiratura perfetta, è la soluzione ideale.

      Specifiche tecniche

      • Gestione calcare

        Soluzione anticalcare
        Sistema anticalcare a doppia azione

      • Semplicità d'uso

        Riempimento e svuotamento acqua
        Sportello di apertura laterale
        Auto-spegnimento di sicurezza
        Impugnatura Soft Touch
        Sistema antigoccia
        Vano portacavo
        Clip per cavo

      • Stiratura comoda

        Lunghezza cavo
        2.5  m

      • Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

        Piastra
        SteamGlide Plus
        Stiratura a vapore in verticale
        Spray
        Impostazioni del vapore variabili

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Riconoscimenti

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.