Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Stiratura comoda con autonomia elevata. Il serbatoio dell'acqua XL da 400 ml consente di stirare più a lungo senza ricariche continue. I pulsanti grandi e il pratico cursore del vapore sono facilmente individuabili e ti garantiscono un controllo completo.
Ferro da stiro Philips con vapore continuo regolato fino a 40 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.
Il colpo di vapore può essere utilizzato per la stiratura a vapore in verticale e le pieghe più ostinate.
Riconoscimenti
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Hanny
02/12/2013
België
Goed resultaat
Het strijkijzer is gemakkelijk te gebruiken, niet te zwaar en geeft veel stoom zodanig dat je een goed resultaat hebt.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per GC3570/02 Stoomstrijkijzer
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gertrudis
22/10/2013
Nederland
prima apparaat
werkt prima, het strijken met dit apparaat is een feest. alleen het water is vlug op.
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Poes75
07/07/2015
Nederland
Compratore verificato
Fijn handzame strijkijzer, die licht is in gebruik.
Strijkijzer is licht en gemakkelijk om mee te strijken. Water reservoir is makkelijk te vullen. Snoer is wat aan de korte kant, maar verder prima apparaat.
Sì, consiglio questo prodotto
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