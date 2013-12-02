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Fuori produzione

GC3570/02

GC3570/02

4.7
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

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Serbatoio da 400 ml di grande capienza con autonomia elevata

Serbatoio da 400 ml di grande capienza con autonomia elevata

Stiratura comoda con autonomia elevata. Il serbatoio dell'acqua XL da 400 ml consente di stirare più a lungo senza ricariche continue. I pulsanti grandi e il pratico cursore del vapore sono facilmente individuabili e ti garantiscono un controllo completo.

Vapore continuo fino a 40 g/min

Vapore continuo fino a 40 g/min

Ferro da stiro Philips con vapore continuo regolato fino a 40 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.

Colpo di vapore fino a 160 g

Colpo di vapore fino a 160 g

Il colpo di vapore può essere utilizzato per la stiratura a vapore in verticale e le pieghe più ostinate.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

02/12/2013

België

België

Goed resultaat

Het strijkijzer is gemakkelijk te gebruiken, niet te zwaar en geeft veel stoom zodanig dat je een goed resultaat hebt.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per GC3570/02 Stoomstrijkijzer

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22/10/2013

Nederland

Nederland

prima apparaat

werkt prima, het strijken met dit apparaat is een feest. alleen het water is vlug op.

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07/07/2015

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Fijn handzame strijkijzer, die licht is in gebruik.

Strijkijzer is licht en gemakkelijk om mee te strijken. Water reservoir is makkelijk te vullen. Snoer is wat aan de korte kant, maar verder prima apparaat.

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