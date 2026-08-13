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Fuori produzione
GC3321
Cavo di 3 m
Autonomia elevata grazie al serbatoio extra-large da 300 ml che consente di stirare più capi in una volta sola.
Il sistema anticalcare a doppia azione di Philips per il tuo ferro da stiro previene la formazione di residui grazie a pastiglie anticalcare e a una semplice funzione di pulizia.
Grazie al cavo molto lungo da 3 m di questo ferro Philips, è possibile raggiungere tutti gli angoli dell'asse da stiro con estrema facilità.
Riconoscimenti
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