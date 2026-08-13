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Fuori produzione

1700 seriesFerro da stiro

GC1701

1 premio

Velocità ed efficacia garantite
Le faccende domestiche vi prendono troppo tempo e cercate una soluzione facile? Grazie alla speciale punta affusolata, all'esclusivo design dei fori vapore e alla piastra scorrevole, questo ferro da stiro di alta qualità è la soluzione ideale per risparmiare tempo.
Vedi tutti i vantaggi

Piastra sagomata per ottimizzare la velocità di stiratura

Velocità ed efficacia garantite

  • Vapore 17 g/min

  • Piastra in alluminio

  • Anticalcare

  • 1400 Watt

1400 watt di potenza per un'elevata quantità di vapore continuo

1400 watt di potenza per un'elevata quantità di vapore continuo

Questo potente ferro da stiro si riscalda rapidamente e mantiene una temperatura stabile durante la stiratura, consentendo di eliminare le pieghe più facilmente.

Funzione Calc Clean contro la formazione del calcare

Funzione Calc Clean contro la formazione del calcare

La funzione Calc Clean impedisce la formazione di particelle di calcare sul ferro Philips, prolungandone la durata nel tempo.

Autonomia elevata grazie al capiente serbatoio da 180 ml

Autonomia elevata grazie al capiente serbatoio da 180 ml che consente di stirare più vestiti in una volta sola.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensioni

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