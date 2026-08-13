Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
GC1701
Vapore 17 g/min
Piastra in alluminio
Anticalcare
1400 Watt
Questo potente ferro da stiro si riscalda rapidamente e mantiene una temperatura stabile durante la stiratura, consentendo di eliminare le pieghe più facilmente.
La funzione Calc Clean impedisce la formazione di particelle di calcare sul ferro Philips, prolungandone la durata nel tempo.
Autonomia elevata grazie al capiente serbatoio da 180 ml che consente di stirare più vestiti in una volta sola.
Riconoscimenti
Recensioni