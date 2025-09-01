Termini di ricerca

      PureProtect Quiet Serie 2200 Filtro HEPA NanoProtect

      FY2200/30

      Filtri originali per il purificatore d'aria PureProtect 2200

      Filtri sostitutivi originali per il purificatore d'aria: HEPA NanoProtect, carboni attivi e prefiltro 3 in 1 per la protezione da inquinamento, polline, polvere, peli di animali domestici e virus.

      PureProtect Quiet Serie 2200
      PureProtect Quiet Serie 2200

      Filtro HEPA NanoProtect

      Filtri originali per il purificatore d'aria PureProtect 2200

      Cattura efficacemente il 99,97% di nanoparticelle (1)

      • Compatibile con Serie 2200
      • Contenuto della confezione: 1 filtro
      • Durata fino a 3 anni
      • Filtro originale Philips
      Compatibile con Philips PureProtect Quiet Serie 2200

      Compatibile con Philips PureProtect Quiet Serie 2200

      Filtri sostitutivi per i purificatori d'aria Philips PureProtect Quiet Serie 2200: AC2210, AC2220, AC2221. Il numero di modello del purificatore d'aria si trova sulla parte posteriore del dispositivo.

      Filtro di lunga durata, fino a 3 anni

      Filtro di lunga durata, fino a 3 anni

      I filtri originali assicurano prestazioni ottimali per 3 ben anni (2), riducendo problemi e costi. Il purificatore calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria la sostituzione.

      Design sostenibile con imballaggio più piccolo del 30%

      Design sostenibile con imballaggio più piccolo del 30%

      Il nostro filtro pieghevole consente di risparmiare sull'imballaggio e utilizza il 35% in meno di plastica, riducendo così le emissioni di carbonio.

      Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

      Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

      Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo dispositivo. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

      Il filtro HEPA a 3 strati cattura il 99,97% delle particelle ultrasottili

      Il filtro HEPA a 3 strati cattura il 99,97% delle particelle ultrasottili

      Il filtraggio a 3 strati con prefiltro, HEPA NanoProtect e carboni attivi cattura il 99,97% di particelle di dimensioni fino a 0,003 micron (1), per proteggerti da inquinanti, virus, allergeni, batteri e cattivi odori.

      Seguire indicaz. durata residua del filtro intelligente

      Seguire indicaz. durata residua del filtro intelligente

      L'indicatore sul display del dispositivo Philips ti avvisa quando è necessario sostituire il filtro. La manutenzione è semplicissima e richiede meno di un minuto.

      Connettiti all'app Air+ per una maggiore praticità

      Connettiti all'app Air+ per una maggiore praticità

      Connetti il dispositivo all'app Air+ per monitorare lo stato del filtro e ordinare facilmente i ricambi quando è necessario.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Tipo di prodotto
        Filtro HEPA NanoProtect
        Incluso nella confezione
        Filtro 1x
        HEPA NanoProtect
        Pre-filtro
        Carbone attivo
        Durata
        3 anni

      • Prestazioni

        Filtraggio particelle
        99,97% a 0,003 micron

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza confezione
        30,5 cm
        Larghezza confezione
        13,8 cm
        Altezza confezione
        29,5 cm
        Peso confezione
        0,94 kg

      • Sostituzione

        Per purificatori d'aria Philips
        AC2210, AC2220, AC2221

      • (1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA
      • (2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.
      • (3) rispetto all'imballaggio non pieghevole FY2200

