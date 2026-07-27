Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
AC2221/13
Purifica stanze fino a 109 m2
Il nostro purificatore più silenzioso
Durata del filtro di 3 anni
Emissione d'aria pulita (CADR) 420 m3/h
Filtro HEPA e a carboni attivi
Con un potente filtraggio di 420 m3/h (CADR) (1), è in grado di purificare facilmente ambienti fino a 109 m2 e pulire una stanza di 20 m2 in meno di 7 minuti (2).
Scopri il nostro purificatore più silenzioso, con tecnologia SilentWings. Ispirato al volo silenzioso dei gufi, il design delle pale della ventola garantisce una purificazione impercettibile a 13 dB(A).
Il filtraggio a 3 strati con prefiltro, HEPA NanoProtect e carboni attivi cattura il 99,97% di particelle di dimensioni fino a 0,003 micron (4), inferiori ai virus più piccoli conosciuti!
Recensioni
(1) CADR testato da un laboratorio indipendente certificato, secondo lo standard GB/T18801-2022
(2) Calcolo effettuato sulla base dello standard NRCC-54013
(3) Pressione sonora, IEC 60704, a 1,5°m.
(4) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA
(5) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.
(6) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata con acari della polvere domestica, polline di betulla e allergeni dei gatti secondo il test SOP 350.003 dell'istituto austriaco OFI
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) (La rinite allergica e il suo impatto sull'asma) 2008, scritto da J. Bousquet e circa 50 altri KOL (Key Opinion Leader), Allergy (Allergia) 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Test sul tasso di riduzione dei microbi eseguito dal laboratorio esterno, con influenza (H1N1) in una stanza di 30°m3, utilizzando la modalità Turbo per 1 ora
(9) Testato secondo lo standard GB21551.3-2010 con S. Albus, stanza di 30°m3, 1 ora, modalità Turbo, laboratorio indipendente
(10) Test presso laboratorio GMT esterno in base a GB/T 18801-2022 con composti organici volatili, toluene e NO2: stanza di 30°m3, modalità Turbo per 1 ora.