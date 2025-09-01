Termini di ricerca

      PureProtect Quiet Serie 2200 Purificatore d'aria Smart

      AC2220/10

      Il più silenzioso. Aria pulita, rumore impercettibile.

      Goditi un'aria pulita e salubre in casa con il nostro purificatore più silenzioso. Rimuove il 99,97% di allergeni e sostanze inquinanti in pochi minuti, con il minimo livello di consumo energetico e rumorosità. Dotato di un design elegante e di comandi intelligenti, si integra perfettamente al tuo ambiente domestico e al tuo stile di vita.

      Prodotti simili

      Il più silenzioso. Aria pulita, rumore impercettibile.

      Cattura efficacemente allergeni e sostanze inquinanti.

      • Purifica stanze fino a 109 m2
      • Il nostro purificatore più silenzioso
      • Durata del filtro di 3 anni
      • Emissione d'aria pulita (CADR) 420 m3/h
      • Filtro HEPA e a carboni attivi
      Purificazione accurata di stanze fino a 109°m2

      Purificazione accurata di stanze fino a 109°m2

      Con un potente filtraggio di 420 m3/h (CADR) (1), è in grado di purificare facilmente ambienti fino a 109 m2 e pulire una stanza di 20 m2 in meno di 7 minuti (2).

      Il nostro purificatore d'aria più silenzioso, progettato per ridurre al minimo il rumore

      Il nostro purificatore d'aria più silenzioso, progettato per ridurre al minimo il rumore

      Scopri il nostro purificatore più silenzioso, con tecnologia SilentWings. Ispirato al volo silenzioso dei gufi, il design delle pale della ventola garantisce una purificazione impercettibile a 13 dB(A).

      Il filtro HEPA a 3 strati cattura il 99,97% delle particelle ultrasottili

      Il filtro HEPA a 3 strati cattura il 99,97% delle particelle ultrasottili

      Il filtraggio a 3 strati con prefiltro, HEPA NanoProtect e carboni attivi cattura il 99,97% di particelle di dimensioni fino a 0,003 micron (4), inferiori ai virus più piccoli conosciuti!

      Filtro di lunga durata, fino a 3 anni

      Filtro di lunga durata, fino a 3 anni

      I filtri originali assicurano prestazioni ottimali per 3 ben anni (5), riducendo problemi e costi. Il purificatore calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria la sostituzione.

      Crea un'atmosfera rilassante per i bambini con una luce notturna

      Crea un'atmosfera rilassante per i bambini con una luce notturna

      Seleziona il programma "Routine della buonanotte" per purificare accuratamente l'aria prima che i tuoi bambini vadano a dormire. Dopodiché il dispositivo passa alla modalità silenziosa, mentre una delicata luce notturna rimane accesa. In questo modo i tuoi piccoli si sentiranno al sicuro al buio e tu potrai dormire sonni tranquilli tutta la notte.

      Cattura il 99,99% degli allergeni di polvere, polline o animali

      Cattura il 99,99% degli allergeni di polvere, polline o animali

      Protezione per tutto il giorno per chi soffre di allergie. Rimuove il 99,99% di allergeni di acari della polvere, polline, animali o spore di muffa (6), fattori scatenanti sintomi di allergia o febbre da fieno (7). Certificato come antiallergenico dall'ECARF.

      Riduce efficacemente virus e batteri presenti nell'aria

      Riduce efficacemente virus e batteri presenti nell'aria

      Rimuove il 99,9% dei virus e dei batteri presenti nell'aria. Testato indipendentemente per eliminare il virus dell'influenza H1N1 (8) e batteri Staphylococcus (9).

      Cattura gli odori e gli inquinanti gassosi

      Cattura gli odori e gli inquinanti gassosi

      Lo strato di carbone attivo cattura gli odori e rimuove oltre il 95% degli inquinanti gassosi che danneggiano l'aria in ambienti interni (10): NO2 derivante da inquinamento industriale e traffico, toluene o composti organici volatili da vernici domestiche, detergenti e mobili. Sicuro ed efficace: nessuna emissione di ioni, sostanze chimiche o ozono.

      Consumo energetico inferiore a quello di una lampadina

      Consumo energetico inferiore a quello di una lampadina

      Respira un'aria più pulita mantenendo bassa la bolletta dell'elettricità. Alla massima potenza, il purificatore d'aria consuma solo 28W, meno energia di una lampadina tradizionale.

      Rileva e si adatta alla qualità dell'aria in ambienti interni

      Rileva e si adatta alla qualità dell'aria in ambienti interni

      La tecnologia AeraSense esegue la scansione dell'aria 1000 volte al secondo per rilevare le sostanze inquinanti. Segnala la qualità dell'aria in tempo reale sul display del prodotto o nell'app. In modalità Auto, il dispositivo sceglie in modo intelligente la velocità giusta per adattarsi a ogni situazione.

      Controlla il purificatore ovunque sei con l'app Philips Air+

      Controlla il purificatore ovunque sei con l'app Philips Air+

      Abbina il purificatore d'aria all'app Air+ per monitorare la qualità dell'aria interna ed esterna e usufruire del controllo da remoto e dei comandi vocali tramite Google e Alexa. Nell'app, seleziona la modalità Auto+ dotata di tecnologia AI: si adatta alla tua routine riducendo al minimo il rumore e il consumo energetico.

      Vai a dormire e svegliati con aria fresca e pulita

      Vai a dormire e svegliati con aria fresca e pulita

      Scegli l'opzione Fresh Wake-up per aumentare lentamente la velocità di purificazione prima dell'orario di risveglio impostato. Per la notte, l'opzione Fresh Bedtime rinfresca accuratamente la stanza prima che vai a letto, accogliendoti con una luce calda e confortevole.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Colore
        Bianco ghiaccio
        Connessione a Internet
        Sì (app Air+)
        Controllo vocale
        Sì (Alexa e Google Home)

      • Specifiche tecniche

        Massima potenza
        28W
        Sensori della qualità dell'aria
        PM2.5
        Livello audio minimo
        13 dB
        Livello audio massimo
        45 dB

      • Prestazioni

        Tasso di erogazione d'aria pulita (CADR) (particella, GB/T)
        420 m3/h
        Strati del filtro
        HEPA, a carboni attivi, prefiltro
        Filtraggio particelle
        99,97% a 0,003 micron
        Dimensione max. della stanza
        109 m2

      • Utilizzo

        Lunghezza cavo
        1,5 m
        Pianificazione
        Sì (nell'app)
        Modalità automatica
        Modalità silenziosa
        Impostazioni di velocità
        Sì (5 livelli)
        Attenuazione automatica del display
        Luce ambientale notturna
        Feedback sulla qualità dell'aria
        Anello colorato, numerico
        Sostituzione del filtro consigliata
        3 anni

      • Funzionalità di sicurezza

        Blocco accesso

      • Efficienza energetica

        Voltaggio
        100-240V

      • Manutenzione

        Assistenza
        Garanzia internazionale di 2 anni

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        FY2200/30

      • Peso e dimensioni

        Dimensioni del prodotto (LxPxA)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Peso del prodotto
        4,1 kg
        Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Peso incluso imballaggio
        5,72 kg

      • (1) CADR testato da un laboratorio indipendente certificato, secondo lo standard GB/T18801-2022
      • (2) Calcolo effettuato sulla base dello standard NRCC-54013
      • (3) Pressione sonora, IEC 60704, a 1,5°m.
      • (4) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA
      • (5) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.
      • (6) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata con acari della polvere domestica, polline di betulla e allergeni dei gatti secondo il test SOP 350.003 dell'istituto austriaco OFI
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) (La rinite allergica e il suo impatto sull'asma) 2008, scritto da J. Bousquet e circa 50 altri KOL (Key Opinion Leader), Allergy (Allergia) 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
      • (8) Test sul tasso di riduzione dei microbi eseguito dal laboratorio esterno, con influenza (H1N1) in una stanza di 30°m3, utilizzando la modalità Turbo per 1 ora
      • (9) Testato secondo lo standard GB21551.3-2010 con S. Albus, stanza di 30°m3, 1 ora, modalità Turbo, laboratorio indipendente
      • (10) Test presso laboratorio GMT esterno in base a GB/T 18801-2022 con composti organici volatili, toluene e NO2: stanza di 30°m3, modalità Turbo per 1 ora.

