AC2220/10
Il più silenzioso. Aria pulita, rumore impercettibile.
Goditi un'aria pulita e salubre in casa con il nostro purificatore più silenzioso. Rimuove il 99,97% di allergeni e sostanze inquinanti in pochi minuti, con il minimo livello di consumo energetico e rumorosità. Dotato di un design elegante e di comandi intelligenti, si integra perfettamente al tuo ambiente domestico e al tuo stile di vita.Scopri tutti i vantaggi
Purificatore d'aria Smart
Con un potente filtraggio di 420 m3/h (CADR) (1), è in grado di purificare facilmente ambienti fino a 109 m2 e pulire una stanza di 20 m2 in meno di 7 minuti (2).
Scopri il nostro purificatore più silenzioso, con tecnologia SilentWings. Ispirato al volo silenzioso dei gufi, il design delle pale della ventola garantisce una purificazione impercettibile a 13 dB(A).
Il filtraggio a 3 strati con prefiltro, HEPA NanoProtect e carboni attivi cattura il 99,97% di particelle di dimensioni fino a 0,003 micron (4), inferiori ai virus più piccoli conosciuti!
I filtri originali assicurano prestazioni ottimali per 3 ben anni (5), riducendo problemi e costi. Il purificatore calcola la durata del filtro e ti avvisa quando è necessaria la sostituzione.
Seleziona il programma "Routine della buonanotte" per purificare accuratamente l'aria prima che i tuoi bambini vadano a dormire. Dopodiché il dispositivo passa alla modalità silenziosa, mentre una delicata luce notturna rimane accesa. In questo modo i tuoi piccoli si sentiranno al sicuro al buio e tu potrai dormire sonni tranquilli tutta la notte.
Protezione per tutto il giorno per chi soffre di allergie. Rimuove il 99,99% di allergeni di acari della polvere, polline, animali o spore di muffa (6), fattori scatenanti sintomi di allergia o febbre da fieno (7). Certificato come antiallergenico dall'ECARF.
Rimuove il 99,9% dei virus e dei batteri presenti nell'aria. Testato indipendentemente per eliminare il virus dell'influenza H1N1 (8) e batteri Staphylococcus (9).
Lo strato di carbone attivo cattura gli odori e rimuove oltre il 95% degli inquinanti gassosi che danneggiano l'aria in ambienti interni (10): NO2 derivante da inquinamento industriale e traffico, toluene o composti organici volatili da vernici domestiche, detergenti e mobili. Sicuro ed efficace: nessuna emissione di ioni, sostanze chimiche o ozono.
Respira un'aria più pulita mantenendo bassa la bolletta dell'elettricità. Alla massima potenza, il purificatore d'aria consuma solo 28W, meno energia di una lampadina tradizionale.
La tecnologia AeraSense esegue la scansione dell'aria 1000 volte al secondo per rilevare le sostanze inquinanti. Segnala la qualità dell'aria in tempo reale sul display del prodotto o nell'app. In modalità Auto, il dispositivo sceglie in modo intelligente la velocità giusta per adattarsi a ogni situazione.
Abbina il purificatore d'aria all'app Air+ per monitorare la qualità dell'aria interna ed esterna e usufruire del controllo da remoto e dei comandi vocali tramite Google e Alexa. Nell'app, seleziona la modalità Auto+ dotata di tecnologia AI: si adatta alla tua routine riducendo al minimo il rumore e il consumo energetico.
Scegli l'opzione Fresh Wake-up per aumentare lentamente la velocità di purificazione prima dell'orario di risveglio impostato. Per la notte, l'opzione Fresh Bedtime rinfresca accuratamente la stanza prima che vai a letto, accogliendoti con una luce calda e confortevole.
