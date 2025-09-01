Il più silenzioso. Aria pulita, rumore impercettibile.

Goditi un'aria pulita e salubre in casa con il nostro purificatore più silenzioso. Rimuove il 99,97% di allergeni e sostanze inquinanti in pochi minuti, con il minimo livello di consumo energetico e rumorosità. Dotato di un design elegante e di comandi intelligenti, si integra perfettamente al tuo ambiente domestico e al tuo stile di vita.