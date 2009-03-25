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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC9252/01
Massima comodità, minimo sforzo
Scopri la sensazione di un comfort maggiore mentre pulisci
RemoteControl
Questa impugnatura ergonomica consente di non affaticare il polso e di manovrare l'apparecchio con una sola mano senza sforzi, per una pulizia più semplice.
Grazie ai pulsanti presenti sull'impugnatura, è possibile controllare in maniera semplice l'aspirapolvere senza doversi piegare.
Questo tubo è dotato di un collegamento girevole sulla maniglia, che consente una manovrabilità superiore e sforzi minori per il polso.
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