ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

Fuori produzione

ErgoFitAspirapolvere senza sacco

FC9252/01

Massima comodità, minimo sforzo

Scopri la sensazione di un comfort maggiore mentre pulisci

Vedi tutti i vantaggi

Con maniglia ComfortControl per una pulizia più facile

Massima comodità, minimo sforzo

  • RemoteControl

Impugnatura ComfortControl progettata secondo criteri ergonomici

Impugnatura ComfortControl progettata secondo criteri ergonomici

Questa impugnatura ergonomica consente di non affaticare il polso e di manovrare l'apparecchio con una sola mano senza sforzi, per una pulizia più semplice.

Comandi a portata di mano sull'impugnatura

Comandi a portata di mano sull'impugnatura

Grazie ai pulsanti presenti sull'impugnatura, è possibile controllare in maniera semplice l'aspirapolvere senza doversi piegare.

Il collegamento girevole per il tubo consente una manovrabilità superiore

Il collegamento girevole per il tubo consente una manovrabilità superiore

Questo tubo è dotato di un collegamento girevole sulla maniglia, che consente una manovrabilità superiore e sforzi minori per il polso.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee