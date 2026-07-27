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Fuori produzione

PowerPro ActiveAspirapolvere senza sacco

FC8645/91

Prestazioni complete
Il nuovo aspirapolvere Philips PowerPro Active garantisce risultati di pulizia eccezionali grazie alla tecnologia PowrCyclone 4. Il nuovo recipiente della polvere è facile da svuotare ed evita il formarsi di nuvole di polvere.
Vedi tutti i vantaggi

Minore consumo energetico

Prestazioni complete

  • PowerCyclone 4

  • Spazzola TriActive+

  • Filtro lavabile EPA10

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.

Nuova spazzola 3-in-1 TriActive+ per polvere grande e fine

Nuova spazzola 3-in-1 TriActive+ per polvere grande e fine

La spazzola TriActive+ applica 3 azioni di pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente il tappeto grazie alla piastra dal design speciale per rimuovere la polvere in profondità. 2) Aspira le particelle più grandi grazie all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la polvere e la sporcizia in profondità lungo mobili e pareti con le due spazzole laterali.

Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento igienico

Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento igienico

Il contenitore della polvere è stato attentamente progettato per smaltire lo sporco raccolto senza creare nuvole di sporcizia. Può essere utilizzato con una sola mano e grazie alla sua forma esclusiva e alla superficie liscia, è possibile controllare facilmente lo svuotamento del contenitore della polvere.

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