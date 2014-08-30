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Fuori produzione
Potenza di aspirazione ai massimi livelli*
Il nuovo aspirapolvere senza sacco Philips PowerPro Active garantisce risultati di pulizia eccezionali grazie alla tecnologia PowerCyclone 4. Il nuovo recipiente della polvere è facile da svuotare ed evita il formarsi di nuvole di polvere.
2000 W
PowerCyclone 4
Filtro lavabile HEPA 10
Parquet
La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.
I 2000 watt del motore generano una forte potenza aspirante di max. 370 watt per prestazioni elevate.
Il filtro EPA placcato è dotato di un'ampia superficie di filtraggio e di prestazioni superiori. Insieme al flusso d'aria ciclonico, il sistema previene le ostruzioni permettendo risultati di filtraggio superiori e duraturi.
5.0
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Lella
30/08/2014
Italia
Potente, efficiente, comodo.
Design bello, pratico da utilizzare, l'aspirazione è potente, l'accessorio per parquet utile. Risultato: è un ottimo prodotto!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco
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MatteoA
20/10/2013
Italia
Ottimo aspirapolvere
Silenzioso ed efficiente, montaggio e smontaggio contenitore intuitivi, non occorre leggere informazioni. In generale molto bene.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco
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bamboccio24
25/09/2013
Italia
Questo prodotto è favoloso
Molto leggero da usare, pulisce come un professionale, e il filtro hepa lascia un alone di freschezza. Sono molto soddisfatto grazie Philips
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco
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Risultati di potenza di aspirazione confrontati con PowerPro Philips Compact FC8470, in base a test interni condotti nel mese di gennaio 2013.