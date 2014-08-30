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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01
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Fuori produzione

PowerPro ActiveAspirapolvere senza sacco

FC8632/01

5

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Potenza di aspirazione ai massimi livelli*

Il nuovo aspirapolvere senza sacco Philips PowerPro Active garantisce risultati di pulizia eccezionali grazie alla tecnologia PowerCyclone 4. Il nuovo recipiente della polvere è facile da svuotare ed evita il formarsi di nuvole di polvere.

Vedi tutti i vantaggi

Con tecnologia PowerCyclone 4

Potenza di aspirazione ai massimi livelli*

  • 2000 W

  • PowerCyclone 4

  • Filtro lavabile HEPA 10

  • Parquet

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.

Motore da 2000 Watt per prestazioni superiori

Motore da 2000 Watt per prestazioni superiori

I 2000 watt del motore generano una forte potenza aspirante di max. 370 watt per prestazioni elevate.

Il filtro EPA cattura gli acari che causano allergie

Il filtro EPA cattura gli acari che causano allergie

Il filtro EPA placcato è dotato di un'ampia superficie di filtraggio e di prestazioni superiori. Insieme al flusso d'aria ciclonico, il sistema previene le ostruzioni permettendo risultati di filtraggio superiori e duraturi.

Specifiche tecniche

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5.0

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

30/08/2014

Italia

Italia

Potente, efficiente, comodo.

Design bello, pratico da utilizzare, l'aspirazione è potente, l'accessorio per parquet utile. Risultato: è un ottimo prodotto!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco

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20/10/2013

Italia

Italia

Ottimo aspirapolvere

Silenzioso ed efficiente, montaggio e smontaggio contenitore intuitivi, non occorre leggere informazioni. In generale molto bene.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco

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25/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto è favoloso

Molto leggero da usare, pulisce come un professionale, e il filtro hepa lascia un alone di freschezza. Sono molto soddisfatto grazie Philips

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco

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Esclusioni di responsabilità

  1. Risultati di potenza di aspirazione confrontati con PowerPro Philips Compact FC8470, in base a test interni condotti nel mese di gennaio 2013.