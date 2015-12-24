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Fuori produzione
Prestazioni complete
Il nuovo aspirapolvere Philips PowerPro Compact offre prestazioni senza compromessi grazie alla tecnologia PowerCyclone 4 e al design rivoluzionario del contenitore della sporcizia.
PowerCyclone 4
Spazzola TriActive
Filtro lavabile EPA10
La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.
Il contenitore della polvere è stato attentamente progettato per smaltire lo sporco raccolto senza creare nuvole di sporcizia. Può essere utilizzato con una sola mano e grazie alla sua forma esclusiva e alla superficie liscia, è possibile controllare facilmente lo svuotamento del contenitore della polvere.
Questa impugnatura dalla forma ergonomica è facile da usare. Il design extra lungo consente di raggiungere i punti più lontani e pulire quelli più difficili con facilità.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
franco59
24/12/2015
Italia
Compratore verificato
buono
Facile da usare , buona dotazione di accessori. Discreta potenxa aspirante. Non ha il variatore della potenza aspirante.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC8477/91 Aspirapolvere senza sacco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC8477/91 Aspirapolvere senza sacco