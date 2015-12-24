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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91
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Fuori produzione

PowerPro CompactAspirapolvere senza sacco

FC8477/91

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Prestazioni complete

Il nuovo aspirapolvere Philips PowerPro Compact offre prestazioni senza compromessi grazie alla tecnologia PowerCyclone 4 e al design rivoluzionario del contenitore della sporcizia.

Vedi tutti i vantaggi

Minore consumo energetico

Prestazioni complete

  • PowerCyclone 4

  • Spazzola TriActive

  • Filtro lavabile EPA10

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.

Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento igienico

Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento igienico

Il contenitore della polvere è stato attentamente progettato per smaltire lo sporco raccolto senza creare nuvole di sporcizia. Può essere utilizzato con una sola mano e grazie alla sua forma esclusiva e alla superficie liscia, è possibile controllare facilmente lo svuotamento del contenitore della polvere.

Raggiunge tutti gli angoli grazie all'impugnatura ergonomica extra lunga

Raggiunge tutti gli angoli grazie all'impugnatura ergonomica extra lunga

Questa impugnatura dalla forma ergonomica è facile da usare. Il design extra lungo consente di raggiungere i punti più lontani e pulire quelli più difficili con facilità.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

24/12/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

buono

Facile da usare , buona dotazione di accessori. Discreta potenxa aspirante. Non ha il variatore della potenza aspirante.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC8477/91 Aspirapolvere senza sacco

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