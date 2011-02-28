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Fuori produzione

Custodia rigida

DLN1774/10

Custodia ultrasottile

Questa custodia sottile e rigida, facile da trasportare quando sei in viaggio, combina robustezza e leggerezza per una protezione costante del tuo iPad. La plastica rigida protegge la parte posteriore e i bordi del tuo dispositivo offrendo allo stesso tempo un accesso completo ai comandi.

Vedi tutti i vantaggi

per una protezione efficace

Custodia ultrasottile

  • per iPad 2

Accesso a tutti i comandi e al connettore docking

Le aperture consentono il facile accesso a tutti i comandi e al connettore docking, consentendoti di utilizzare il dispositivo protetto all'interno della custodia.

Custodia trasparente in policarbonato

Questa custodia rigida in policarbonato resistente offre una solida protezione trasparente al dispositivo.

Protezione semplice e veloce, subito pronta

Questa custodia è realizzata in materiale resistente ed è regolabile per adattarsi perfettamente al tuo dispositivo. La custodia è semplice da installare e aggiunge uno strato di protezione per il tuo dispositivo.

Specifiche tecniche

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