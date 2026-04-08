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Caraffa per il latte completa
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La speciale caraffa per il latte mantiene il latte fresco. La caraffa può essere conservata comodamente anche in frigo. Compatibile con il modello Xelsis, anno 2017
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