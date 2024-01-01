Termini di ricerca
AWP3705P1/10
Acqua dal sapore puro e gradevole
Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.Scopri tutti i vantaggi
Il display digitale della durata del filtro ricorda quando è necessario sostituire il filtro
Il getto d'acqua filtrata è ideale per bere e cucinare, mentre il getto d'acqua non filtrata e il getto a pioggia non filtrato sono adatti al lavaggio delle stoviglie e ad altre operazioni di pulizia.
Sostituisci facilmente il filtro usurato con uno nuovo con una semplice rotazione.
Dopo aver installato l'adattatore idoneo, basta collegare il filtro al rubinetto e rilasciarlo: è subito pronto per l'uso!
Grazie al carbone attivo naturale di alta qualità, il filtro X-Guard riduce la presenza di cloro e di altre sostanze che alterano il sapore fino al 99%, per fornire acqua dal sapore puro e rinfrescante.
Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.
Specifiche filtro
Condizioni di ingresso acqua
Caratteristiche generali
