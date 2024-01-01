Termini di ricerca

    Acqua dal sapore puro e gradevole

      Philips Per rubinetto

      AWP3705P1/10

      Acqua dal sapore puro e gradevole

      Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.

      Per rubinetto

      Acqua dal sapore puro e gradevole

      direttamente dal rubinetto

      • X-Guard
      • Display digitale

      L'indicatore indica la durata del filtro in base all'uso

      Il display digitale della durata del filtro ricorda quando è necessario sostituire il filtro

      Passa facilmente da una modalità all'altra

      Il getto d'acqua filtrata è ideale per bere e cucinare, mentre il getto d'acqua non filtrata e il getto a pioggia non filtrato sono adatti al lavaggio delle stoviglie e ad altre operazioni di pulizia.

      Design QuickTwist per una facile sostituzione del filtro

      Sostituisci facilmente il filtro usurato con uno nuovo con una semplice rotazione.

      Installazione ad aggancio, senza dover ricorrere a un idraulico

      Dopo aver installato l'adattatore idoneo, basta collegare il filtro al rubinetto e rilasciarlo: è subito pronto per l'uso!

      Riduce cloro e altre sostanze che alterano il sapore dell'acqua

      Grazie al carbone attivo naturale di alta qualità, il filtro X-Guard riduce la presenza di cloro e di altre sostanze che alterano il sapore fino al 99%, per fornire acqua dal sapore puro e rinfrescante.

      Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia

      Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche filtro

        Sostituzione della cartuccia del filtro
        • AWP305
        • AWP315
        Capacità di filtraggio
        1000 l

      • Condizioni di ingresso acqua

        Pressione acqua in ingresso
        0,15 - 0,35 MPa  bar
        Qualità acqua in ingresso
        Acqua di rubinetto
        Temperatura acqua in ingresso
        5-38 ℃  °C

      • Caratteristiche generali

        Velocità del flusso dell'acqua
        2 l/min

