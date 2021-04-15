Il filtro GoZero Daily migliora efficacemente la qualità dell'acqua del rubinetto riducendo cloro, piombo e pesticidi*, senza alcun impatto sul flusso d'acqua.
Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile
Questo prodotto è soggetto a sgravio IVA
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio
Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto
Prezzo del pacchetto
Salta
Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:
Aggiungi accessori
Questo prodotto
- {discount-value}
GoZero
Cartuccia del filtro
totale
recurring payment
Acqua fresca in ogni sorso!
Il sapore dell'acqua in bottiglia senza sprechi
Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia
Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.
Trasforma l'acqua del rubinetto in acqua dal sapore puro e rinfrescante
Realizzato in fibra di carbone attivo altamente porosa, il filtro Daily migliora la qualità dell'acqua del rubinetto riducendo il cloro, il piombo e i pesticidi senza compromettere il flusso dell'acqua.* Basta riempire la borraccia, bere e rinfrescarsi!
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.