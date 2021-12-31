Termini di ricerca
AUT728/10
Goditi acqua sana
Il filtro composito 4 in 1 rimuove efficacemente le sostanze nocive di dimensioni fino a 5 um, come il cloro residuo, colore, odore e altre sostanze nocive.Scopri tutti i vantaggi
Filtro sostitutivo
Il filtro composito 2 in 1 è costituito da cotone PP e carbone attivo comprimibile, assorbe efficacemente particelle di grandi dimensioni, ruggine, cloro residuo, odore, colore e microrganismi.
Il filtro integrato monouso evita la contaminazione del sistema interno.
Posizionamento orizzontale e design QuickTwist per una facile sostituzione del filtro. Non è necessario alcun servizio di assistenza in loco.
