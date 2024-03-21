Termini di ricerca

    Calda, fredda, liscia, frizzante

      Water station Erogatore d'acqua

      ADD5962BK/10

      Calda, fredda, liscia, frizzante

      Eroga l'acqua nel modo che preferisci, direttamente dal rubinetto del piano di lavoro. Non è necessario alcun impianto idraulico!

      • Piano di lavoro
      • Temperatura ambiente/calda/fredda/frizzante
      Acqua frizzante in qualsiasi momento

      Acqua frizzante in qualsiasi momento

      Scopri tutta la bontà di una rinfrescante acqua frizzante filtrata! L'innovativa leva di carbonatazione consente di controllare il processo di aggiunta di anidride carbonica all'acqua erogata. Compatibile con le più comuni bombole di CO2 australiane da 60 l (con attacco a vite).

      Acqua fredda al punto giusto

      Acqua fredda al punto giusto

      Le ventole di raffreddamento Duo Peltier ultrasilenziose sono in grado di raffreddare più di un litro di acqua, passando da una temperatura ambiente di 25 °C a 6 °C in meno di un'ora.

      Acqua calda in pochi secondi

      Acqua calda in pochi secondi

      Puoi erogare acqua calda filtrata in pochi secondi. Diverse temperature disponibili: ambiente, 40, 70, 80, 90 e 100 °C.

      Acqua più morbida e più buona

      Acqua più morbida e più buona

      I filtri Philips Micro X-Clean Softening+ migliorano il gusto e la qualità dell'acqua riducendo il cloro, i metalli pesanti e altri contaminanti emergenti come le microplastiche e l'acido perfluoroottanoico (PFOA). Inoltre, il filtro Softening+ offre il 50% in più di protezione contro la formazione di calcare. Goditi un'acqua depurata e rinfrescante!

      Il LED UV-C mantiene l'acqua fresca e pulita

      Il LED UV-C mantiene l'acqua fresca e pulita

      La tecnologia LED UV-C si attiva ogni ora nel serbatoio dell'acqua fredda, inibendo la crescita batterica nell'acqua appena filtrata fino al 99,9%**.

      7 impostazioni di temperatura per diverse esigenze

      Eroga un'acqua dal sapore puro, sia fredda che bollente. Sbollenta, prepara caffè e infusi, sterilizza o cuoci. Tè, caffè, spaghetti, biberon per bambini o bevande fredde. Le possibilità sono infinite!

      Impostazioni di volume comunemente utilizzate con il semplice tocco di un pulsante

      Trovi sempre un volume di acqua adatto per riempire le tue tazze, biberon o persino caraffe.

      Eroga acqua con il semplice tocco di un pulsante

      Eroga acqua con il semplice tocco di un pulsante.

      Design moderno che si adatta allo stile della tua casa

      Il design moderno ed elegante è perfetto per chi predilige stile e semplicità.

      Blocco di sicurezza per evitare ustioni

      Il blocco di sicurezza si attiva automaticamente quando eroghi acqua calda

      Ripulisci l'erogatore al ritorno dalle vacanze

      Attiva la modalità autopulente per ripulire le tubature dell'acqua con acqua calda. Questo garantisce la sicurezza e l'igiene dell'intero sistema.

      Senza BPA

      Tutte le parti che entrano a contatto diretto con l'acqua sono realizzate in materiali senza BPA.

      • * Tested by 3rd party testing agency under laboratory conditions. The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.
      • **Test effettuati da un'agenzia di terze parti, in condizioni di laboratorio.

