Acqua più morbida e più buona

I filtri Philips Micro X-Clean Softening+ migliorano il gusto e la qualità dell'acqua riducendo il cloro, i metalli pesanti e altri contaminanti emergenti come le microplastiche e l'acido perfluoroottanoico (PFOA). Inoltre, il filtro Softening+ offre il 50% in più di protezione contro la formazione di calcare. Goditi un'acqua depurata e rinfrescante!