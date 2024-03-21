Termini di ricerca
ADD5962BK/10
Calda, fredda, liscia, frizzante
Eroga l'acqua nel modo che preferisci, direttamente dal rubinetto del piano di lavoro. Non è necessario alcun impianto idraulico!Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra.
Erogatore d'acqua
totale
recurring payment
Scopri tutta la bontà di una rinfrescante acqua frizzante filtrata! L'innovativa leva di carbonatazione consente di controllare il processo di aggiunta di anidride carbonica all'acqua erogata. Compatibile con le più comuni bombole di CO2 australiane da 60 l (con attacco a vite).
Le ventole di raffreddamento Duo Peltier ultrasilenziose sono in grado di raffreddare più di un litro di acqua, passando da una temperatura ambiente di 25 °C a 6 °C in meno di un'ora.
Puoi erogare acqua calda filtrata in pochi secondi. Diverse temperature disponibili: ambiente, 40, 70, 80, 90 e 100 °C.
I filtri Philips Micro X-Clean Softening+ migliorano il gusto e la qualità dell'acqua riducendo il cloro, i metalli pesanti e altri contaminanti emergenti come le microplastiche e l'acido perfluoroottanoico (PFOA). Inoltre, il filtro Softening+ offre il 50% in più di protezione contro la formazione di calcare. Goditi un'acqua depurata e rinfrescante!
La tecnologia LED UV-C si attiva ogni ora nel serbatoio dell'acqua fredda, inibendo la crescita batterica nell'acqua appena filtrata fino al 99,9%**.
Eroga un'acqua dal sapore puro, sia fredda che bollente. Sbollenta, prepara caffè e infusi, sterilizza o cuoci. Tè, caffè, spaghetti, biberon per bambini o bevande fredde. Le possibilità sono infinite!
Trovi sempre un volume di acqua adatto per riempire le tue tazze, biberon o persino caraffe.
Eroga acqua con il semplice tocco di un pulsante.
Il design moderno ed elegante è perfetto per chi predilige stile e semplicità.
Il blocco di sicurezza si attiva automaticamente quando eroghi acqua calda
Attiva la modalità autopulente per ripulire le tubature dell'acqua con acqua calda. Questo garantisce la sicurezza e l'igiene dell'intero sistema.
Tutte le parti che entrano a contatto diretto con l'acqua sono realizzate in materiali senza BPA.
