ADD5910M/10
Acqua dal sapore puro
Prestazioni elevate e massima comodità. Ora puoi gustare acqua pura sia a temperatura ambiente che bollente, in pochi secondi. Diverse impostazioni del volume di acqua toccando semplicemente un pulsante: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, ecc.Scopri tutti i vantaggi
Erogatore d'acqua a riscaldamento istantaneo
L'innovativa tecnologia di riscaldamento istantaneo consente di avere acqua calda in pochi secondi, alla temperatura esatta desiderata, per esaltare al massimo l'aroma delle tue bevande.
Eroga un'acqua dal sapore puro, sia a temperatura ambiente che bollente. Sbollenta, prepara caffè e infusi, sterilizza o cuoci. Tè, caffè, spaghetti o biberon per bambini. Le possibilità sono infinite!
150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml e così via. Puoi trovare sempre il volume d'acqua adatto per riempire le tazze, le caraffe o le pentole che preferisci.
Assapora acqua fresca e pura, oltre a gustose bevande calde. Il filtro Philips Micro X-Clean riduce il cloro, il calcare, i metalli pesanti e altri contaminanti emergenti come le microplastiche e l'acido perfluoroottanoico (PFOA).*
Il design compatto si adatta a qualsiasi ambiente in casa e ufficio. Meno rabbocchi e idratazione continua grazie all'ampio serbatoio dell'acqua da 2,2 litri. Il design del serbatoio dell'acqua estraibile assicura facilità di riempimento e pulizia.
Il dispenser inizierà a funzionare non appena colleghi l'alimentazione e lo accendi. Non è necessario alcun lavoro idraulico.
L'indicatore della durata del filtro ti ricorda quando è necessario sostituire il filtro, per garantire le migliori prestazioni di filtraggio.
L'acqua in bottiglia ha un notevole impatto sull'ambiente, oltre ad avere un costo elevato. Ora non ne hai più bisogno. L'erogatore d'acqua è sempre a disposizione e ti fornisce acqua dal sapore puro sul momento.
L'acqua viene riscaldata nel momento in cui ti serve e nel volume esatto che scegli. Non è più necessario bollire nuovamente o mantenere il calore. Consente di risparmiare il 70% di energia per riscaldare rispetto al dispenser Thermopot***
