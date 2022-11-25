Termini di ricerca

    • Acqua dal sapore puro Acqua dal sapore puro Acqua dal sapore puro

      Erogatore d'acqua a riscaldamento istantaneo

      ADD5910M/10

      Acqua dal sapore puro

      Prestazioni elevate e massima comodità. Ora puoi gustare acqua pura sia a temperatura ambiente che bollente, in pochi secondi. Diverse impostazioni del volume di acqua toccando semplicemente un pulsante: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, ecc.

      Scopri tutti i vantaggi

      A temperatura ambiente o bollente

      • Riscaldamento istantaneo
      • Filtrazione Micro X-Clean
      • 6 temperature preimpostate

      Acqua calda sul momento in pochi secondi

      L'innovativa tecnologia di riscaldamento istantaneo consente di avere acqua calda in pochi secondi, alla temperatura esatta desiderata, per esaltare al massimo l'aroma delle tue bevande.

      6 impostazioni di temperatura per le tue diverse esigenze

      Eroga un'acqua dal sapore puro, sia a temperatura ambiente che bollente. Sbollenta, prepara caffè e infusi, sterilizza o cuoci. Tè, caffè, spaghetti o biberon per bambini. Le possibilità sono infinite!

      5 impostazioni di volume con un semplice tocco sullo schermo

      150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml e così via. Puoi trovare sempre il volume d'acqua adatto per riempire le tazze, le caraffe o le pentole che preferisci.

      Trai tutto il meglio dell'acqua

      Assapora acqua fresca e pura, oltre a gustose bevande calde. Il filtro Philips Micro X-Clean riduce il cloro, il calcare, i metalli pesanti e altri contaminanti emergenti come le microplastiche e l'acido perfluoroottanoico (PFOA).*

      DImensioni compatte con ampio serbatoio dell'acqua da 2,2 L

      Il design compatto si adatta a qualsiasi ambiente in casa e ufficio. Meno rabbocchi e idratazione continua grazie all'ampio serbatoio dell'acqua da 2,2 litri. Il design del serbatoio dell'acqua estraibile assicura facilità di riempimento e pulizia.

      Plug and Play; non è necessaria alcuna installazione

      Il dispenser inizierà a funzionare non appena colleghi l'alimentazione e lo accendi. Non è necessario alcun lavoro idraulico.

      L'indicatore della durata del filtro ricorda quando è necessario sostituire il filtro

      L'indicatore della durata del filtro ti ricorda quando è necessario sostituire il filtro, per garantire le migliori prestazioni di filtraggio.

      Risparmio di oltre 2.400 bottiglie di plastica monouso all'anno**

      L'acqua in bottiglia ha un notevole impatto sull'ambiente, oltre ad avere un costo elevato. Ora non ne hai più bisogno. L'erogatore d'acqua è sempre a disposizione e ti fornisce acqua dal sapore puro sul momento.

      Non è più necessario bollire nuovamente o mantenere il calore; consumo di energia ridotto

      L'acqua viene riscaldata nel momento in cui ti serve e nel volume esatto che scegli. Non è più necessario bollire nuovamente o mantenere il calore. Consente di risparmiare il 70% di energia per riscaldare rispetto al dispenser Thermopot***

      Specifiche tecniche

      • Specifiche filtro

        Capacità di filtraggio
        100 l
        Sostituzione della cartuccia del filtro
        Gamma di filtri Micro X-Clean

      • Condizioni di ingresso acqua

        Qualità acqua in ingresso
        Acqua di rubinetto
        Temperatura acqua in ingresso
        5-38  °C

      • Caratteristiche generali

        Dimensioni prodotto
        150 x 262 x 300  mm
        Capacità serbatoio acqua estraibile
        2,2 l

      • * I contaminanti o le altre sostanze che questo filtro dell'acqua trattiene non sono necessariamente presenti nell'acqua di tutti gli utenti.
      • **Rispetto a una bottiglia d'acqua da 500 ml. Ciascun filtro ha una durata di 1 mese/100 litri.
      • ***Ipotizzando un consumo di 2 L d'acqua calda al giorno. Solo riscaldamento. Non è incluso il consumo di energia per il raffreddamento.

