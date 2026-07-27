Le lampadine Vision proiettano il 30% di luce in più rispetto alle lampadine alogene tradizionali

Le nostre soluzioni di illuminazione producono un potente e preciso fascio di luce con la massima intensità. Le lampadine Vision emettono un fascio di luce a più lungo raggio per una maggiore sicurezza e comfort. Siamo costantemente impegnati a realizzare le migliori e più efficienti soluzioni di illuminazione, perché sappiamo che un giorno potrebbero salvare una vita.