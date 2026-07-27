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Fuori produzione
9006PRB1
Tipo di lampada: HB4
Confezione da: 1
12 V, 55 W
Le nostre soluzioni di illuminazione producono un potente e preciso fascio di luce con la massima intensità. Le lampadine Vision emettono un fascio di luce a più lungo raggio per una maggiore sicurezza e comfort. Siamo costantemente impegnati a realizzare le migliori e più efficienti soluzioni di illuminazione, perché sappiamo che un giorno potrebbero salvare una vita.
La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida, nonché il primo e unico elemento del sistema di sicurezza che aiuta realmente a evitare incidenti. Philips promuove attivamente una campagna di sicurezza per prevenire gli incidenti, aumentando la visibilità generale e l'illuminazione della strada.
Da 100 anni Philips è all’avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.
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