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  • Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
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Fuori produzione

Visionlampada fari auto

9006PRB1

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
Con una visibilità fino al 30% in più rispetto alle lampade tradizionali, Vision assicura un fascio di luce eccellente a un prezzo molto competitivo e garantisce una qualità da prodotti di primo impianto, per maggior sicurezza e comfort.
Vedi tutti i vantaggi

Fino al 30% in più di visibilità rispetto alle lampadine tradizionali

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampada: HB4

  • Confezione da: 1

  • 12 V, 55 W

Le lampadine Vision proiettano il 30% di luce in più rispetto alle lampadine alogene tradizionali

Le nostre soluzioni di illuminazione producono un potente e preciso fascio di luce con la massima intensità. Le lampadine Vision emettono un fascio di luce a più lungo raggio per una maggiore sicurezza e comfort. Siamo costantemente impegnati a realizzare le migliori e più efficienti soluzioni di illuminazione, perché sappiamo che un giorno potrebbero salvare una vita.

La sicurezza su strada inizia quando vedi e sei visto dagli altri

La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida, nonché il primo e unico elemento del sistema di sicurezza che aiuta realmente a evitare incidenti. Philips promuove attivamente una campagna di sicurezza per prevenire gli incidenti, aumentando la visibilità generale e l'illuminazione della strada.

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Da 100 anni Philips è all’avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Specifiche tecniche

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